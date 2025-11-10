1. FC Union Berlin v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
علي رفعت

أوليفر كان يهاجم كومباني: كانت فرصة جيدة لنوير ولطالما فعلت ذلك بنفسي!

تعليق مثير من أسطورة البافاري.

أبدى أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ ورئيسه التنفيذي السابق، رأيه في قرار فينسنت كومباني بالدفع بمانويل نوير في مباراة الدوري الألماني ضد أونيون برلين.

يأتي هذا بعد أن كلف خطأ الحارس الألماني الفريق فوزه السادس عشر على التوالي منذ بداية الموسم، مما أجبرهم على التعادل 2-2، وهو التعادل الأول لهم هذا الموسم.

  • خطأ نوير الفادح كاد يكلف بايرن ميونخ المباراة

    واجه بايرن ميونخ بداية صعبة أمام أونيون برلين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطأ الحراسة من جانب نوير في الدقيقة 27 عندما أفلتت تسديدة من دانيلو دوخي من بين ذراعيه لتجد مكانها في الشباك. 

    ربما كان لهذا الهدف تأثيرًا نفسيًا، حيث إن بايرن ميونخ، على الرغم من تعادله عن طريق لويس دياز في الشوط الأول، تراجع مرة أخرى في الدقيقة 83، بهدف آخر لدوخي. 

    ومع ذلك، في الدقيقة 90، كان المهاجم الإنجليزي هاري كين هو الذي أنقذهم من هذا الموقف وساعد الفريق على الاكتفاء بنقطة في هذه المباراة خارج الديار.

    أوليفر كان ينتقد قرار كومباني

    بعد مباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان، والتي فاز بها بايرن ميونخ 2-1، شعر كان بأن كومباني كان يجب أن يريح نوير ويدفع بجوناس أوربيج.

    انضم حارس المرمى الاحتياطي إلى البافاريين في يناير قادمًا من كولن ولم يثبت نفسه بعد كحارس مرمى أساسي، مع استمرار كومباني في الثقة بنوير البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يقترب من نهاية مسيرته.

    دافع كان عن نوير في حديثه لـ "بيلد سبورت" لكنه شعر أنه كان يجب إراحة الدولي الألماني السابق، قائلًا: "هذا طبيعي تمامًا. لا يهم إذا كنت من الطراز العالمي أم لا. هذه اللحظات تحدث فقط. مباراة كهذه تشكل ضغطًا ذهنيًا كبيرًا بعد المباراة في باريس. يجب على حارس المرمى أن يتوقع باستمرار. مباراة مثل تلك التي ضد أونيون برلين كانت ستكون فرصة جيدة للتعافي. لذلك، بدلًا من ذلك، تركوا أوربيج على الدكة".

    كما قدم كان إشارات من مسيرته كلاعب، حيث أراح نفسه في مباريات معينة لضمان التعافي المريح. وصرح: "لقد فعلت ذلك كثيرًا في الواقع وكنت أقول إنني بحاجة إلى استراحة للتعافي قبل المباراة التالية. الأمر مختلف عندما تكون في الخامسة والعشرين أو الخامسة والثلاثين، الثامنة والثلاثين أو الأربعين. وقت التعافي يكون أطول حينها".

  • نوير يعلّق على أدائه

    غالبًا ما يُعتبر نوير، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني وحامل العديد من الألقاب مع بايرن ميونخ، واحدًا من أفضل حراس المرمى في كرة القدم. ومع ذلك، اعترف المخضرم دون تردد بخطئه في فقدان بايرن ميونخ نقطتين.

    قال: "لقد لعبت دورًا في الهدف الأول. لم تكن رؤيتي مثالية، والمسافة لم تكن مثالية أيضًا. لكنني اتخذت القرار الخاطئ. اتخذت القرار الخاطئ في الهدف الأول، وفقدنا الكرة الثانية في الهدف الثاني. كان الأمر صعبًا اليوم ضد هذا الفريق، خاصة بعد يوم الأربعاء. لكننا نؤمن بأننا سنعود قريبًا إلى طريق الانتصارات. في النهاية أعتقد أنها كانت نقطة جيدة".

    كومباني أيضًا، دافع عن حارسه الأول، قائلًا: "ماذا تتوقعون مني أن أقول؟ أن أقول شيئًا عن حارس المرمى الأول لدي؟ بالطبع لا. إنها لعبة جماعية. عندما تستقبل هدفًا، هناك العديد من الأشياء والتسلسلات التي تحدث من قبل. نحن ننظر إلى تلك اللحظات أيضًا".

    ماذا ينتظر نوير بعد ذلك؟

    نوير، الدولي الألماني السابق صاحب 124 مباراة دولية، سيتطلع للعودة إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولي. لدى البافاريين مباريات مهمة ضد فرايبورج وسانت باولي عندما يُستأنف اللعب المحلي في وقت لاحق في نوفمبر. ومع ذلك، سيكون تركيزهم الرئيسي على مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال. الفريقان متساويان في النقاط في صدارة المجموعة، والفوز سيعزز طموحات بايرن ميونخ في إنهاء الدور كأبطال للمجموعة.

