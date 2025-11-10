أوليفر كان يهاجم كومباني: كانت فرصة جيدة لنوير ولطالما فعلت ذلك بنفسي!

بعد مباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان، والتي فاز بها بايرن ميونخ 2-1، شعر كان بأن كومباني كان يجب أن يريح نوير ويدفع بجوناس أوربيج.

انضم حارس المرمى الاحتياطي إلى البافاريين في يناير قادمًا من كولن ولم يثبت نفسه بعد كحارس مرمى أساسي، مع استمرار كومباني في الثقة بنوير البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يقترب من نهاية مسيرته.

دافع كان عن نوير في حديثه لـ "بيلد سبورت" لكنه شعر أنه كان يجب إراحة الدولي الألماني السابق، قائلًا: "هذا طبيعي تمامًا. لا يهم إذا كنت من الطراز العالمي أم لا. هذه اللحظات تحدث فقط. مباراة كهذه تشكل ضغطًا ذهنيًا كبيرًا بعد المباراة في باريس. يجب على حارس المرمى أن يتوقع باستمرار. مباراة مثل تلك التي ضد أونيون برلين كانت ستكون فرصة جيدة للتعافي. لذلك، بدلًا من ذلك، تركوا أوربيج على الدكة".

كما قدم كان إشارات من مسيرته كلاعب، حيث أراح نفسه في مباريات معينة لضمان التعافي المريح. وصرح: "لقد فعلت ذلك كثيرًا في الواقع وكنت أقول إنني بحاجة إلى استراحة للتعافي قبل المباراة التالية. الأمر مختلف عندما تكون في الخامسة والعشرين أو الخامسة والثلاثين، الثامنة والثلاثين أو الأربعين. وقت التعافي يكون أطول حينها".