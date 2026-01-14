Getty
أوروبا تتصدى لخطة فينجر.. قانون التسلل يتلقى ضربة موجعة!
ماذا اقترح فينجر؟
دعا فينجر إلى تغيير قاعدة التسلل الحالية ويريد تعديل القواعد بحيث يعتبر اللاعبون في موقف "غير متسلل" إذا كان أي جزء من جسدهم على خط واحد مع آخر مدافع في الملعب.
زعم رجل آرسنال السابق أن التغيير سينهي القرارات الهامشية ويؤدي إلى تسجيل المزيد من الأهداف. وقال لشبكة beIN Sports: "كان ذلك في عام 1990 بعد كأس العالم في إيطاليا حيث لم يتم تسجيل أي أهداف. قررنا أنه لا يوجد تسلل بعد الآن عندما تكون على نفس الخط مع المدافع. وفي حالة الشك، يصب الشك في مصلحة المهاجم. هذا يعني أنه عندما يكون هناك جزء بسيط (تداخل)، يحصل المهاجم على الأفضلية. مع تقنية الفيديو (VAR)، اختفت هذه الأفضلية وأصبح الأمر محبطًا لكثير من الناس. ولهذا السبب اقترحت أنه طالما كان أي جزء من جسمك على نفس الخط مع المدافع، فأنت لست متسللاً. نحن نجرب هذا الآن. في غضون عام واحد، سيتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وليس من قبلي".
الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي يعارضان خطة فينجر
كانت فكرة فينجر موضوعًا للكثير من النقاش، وقد أجريت تجارب بالفعل. ألمح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مؤخرًا إلى أن الخطة قد تحصل على الضوء الأخضر، لكن يبدو أن الاتحادات البريطانية والاتحاد الأوروبي يحملون وجهة نظر مختلفة.
ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" يُعتقد أن الخطط "جذرية للغاية" وهناك مخاوف من أنها ستحدث "تغييرًا هائلاً". قد يتم اقتراح حل وسط يعتبر فيه اللاعبون متسللين "إذا كان جزء من جذعهم متقدمًا على المدافع، لكن لن يتم قياس أقدامهم وأرجلهم ورؤوسهم". وهذا يختلف عن نهج فينجر الذي يعتبر المهاجمين في وضع سليم ما لم يكن هناك "فراغ واضح" (ضوء نهار) بينهم وبين المدافع.
"احذر من إفساد اللعبة"
تم تحذير الفيفا من "إفساد اللعبة" من خلال إجراء تغييرات جذرية مثل تلك التي يقترحها فينجر حاليًا. وقال مصدر للصحيفة: "هل يقول أحد إنه لا توجد أهداف كافية في كرة القدم؟ علينا أن نكون حذرين للغاية لكي لا نفسد اللعبة. لم نر أي بيانات على الإطلاق من التجارب المحدودة التي أجريت لقاعدة الفراغ الواضح".
المزيد من الاختبارات لقانون فينجر؟
كانت هناك أيضًا دعوات لخضوع قانون فينجر لمزيد من الاختبارات قبل إجراء أي مناقشات أخرى حول تنفيذه المحتمل. وقال فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا: "لقد أجروا اختبارًا واحدًا ولا أعتقد أن نتائج ذلك كانت رائعة. إذا أردنا تغيير قاعدة التسلل، فيجب اختبارها بدقة لأنها قد تغير اللعبة بشكل كبير من حيث التكتيكات. هل ستتكتل الفرق دفاعياً لأنها لا تستطيع اللعب بدفاع متقدم (خط عالٍ)؟ أم أن ذلك سيعني المزيد من الأهداف؟ ربما أكون رجلاً من المدرسة القديمة لكنك لا تريد مهاجمًا يسجل ستة أهداف في ديربي مانشستر بينما في السابق كان ثلاثة أرباع جسده متسللاً. دعونا ندرس الأمر حقًا قبل اتخاذ قرار".
ماذا بعد؟
يريد الفيفا التصريح بإجراء تجارب جديدة لقانون فينجر الشهر المقبل من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، مما قد يؤدي لاحقًا إلى تنفيذ الخطة.
يبدو أن الاتحادات البريطانية والاتحاد الأوروبي مستعدون لمعارضة الخطط في ظل الوضع الحالي، مما يعني أنها قد لا تمضي قدمًا. يحتاج أي اقتراح إلى ستة أصوات ليتم تمريره في الاجتماع؛ يمتلك الفيفا أربعة أصوات، لكن الاتحادات البريطانية تمتلك صوتًا واحدًا لكل منها.
