أوروبا تتصدى لخطة فينجر.. قانون التسلل يتلقى ضربة موجعة!

دعا فينجر إلى تغيير قاعدة التسلل الحالية ويريد تعديل القواعد بحيث يعتبر اللاعبون في موقف "غير متسلل" إذا كان أي جزء من جسدهم على خط واحد مع آخر مدافع في الملعب.

زعم رجل آرسنال السابق أن التغيير سينهي القرارات الهامشية ويؤدي إلى تسجيل المزيد من الأهداف. وقال لشبكة beIN Sports: "كان ذلك في عام 1990 بعد كأس العالم في إيطاليا حيث لم يتم تسجيل أي أهداف. قررنا أنه لا يوجد تسلل بعد الآن عندما تكون على نفس الخط مع المدافع. وفي حالة الشك، يصب الشك في مصلحة المهاجم. هذا يعني أنه عندما يكون هناك جزء بسيط (تداخل)، يحصل المهاجم على الأفضلية. مع تقنية الفيديو (VAR)، اختفت هذه الأفضلية وأصبح الأمر محبطًا لكثير من الناس. ولهذا السبب اقترحت أنه طالما كان أي جزء من جسمك على نفس الخط مع المدافع، فأنت لست متسللاً. نحن نجرب هذا الآن. في غضون عام واحد، سيتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وليس من قبلي".