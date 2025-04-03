"لا يمكننا البقاء في القمة إلى الأبد" .. فيل فودين يعترف بمعاناته الشخصية مع مانشستر سيتي فيل فودين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعترف نجم مانشستر سيتي فيل فودين بأن فريق بيب جوارديولا "لا يمكنه البقاء في القمة للأبد" مع معاناة السيتي في الأداء.