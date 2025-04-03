"لا يمكننا البقاء في القمة إلى الأبد" .. فيل فودين يعترف بمعاناته الشخصية مع مانشستر سيتي

Getty Images SportGOAL"لا يمكننا البقاء في القمة إلى الأبد" .. فيل فودين يعترف بمعاناته الشخصية مع مانشستر سيتيفيل فودينمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازاعترف نجم مانشستر سيتي فيل فودين بأن فريق بيب جوارديولا "لا يمكنه البقاء في القمة للأبد" مع معاناة السيتي في الأداء.المقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلفودين يعترف بصراحة بينما يعاني مان سيتي يعترف بأن مان سيتي "لا يمكنه البقاء في القمة إلى الأبد"يكشف أن معاناته الشخصية كانت درساً كبيراً تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱