فيل فودن يواجه خطر فقدان مكانه في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، حيث عاد لاعب وسط مانشستر سيتي إلى نقطة البداية بعد انتعاش قصير

المشكلة هي أن فودن لم يكن "يقوم بذلك" منذ ما قبل عيد الميلاد، عندما كان مصدر إلهام لمانشستر سيتي، حيث ساعدهم في تحقيق سلسلة من الانتصارات التي لم يستحقوها.

كان هو اللاعب الذي أنقذهم من مأزقهم ضد ليدز يونايتد في نوفمبر، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 91 متجنبًا تراكم اللاعبين في منطقة الجزاء ليهبط الكرة في الشباك كما لو كانت أطلقت من ثقب إبرة، ليحقق الفوز 3-2.

كما سجل هدف مانشستر سيتي الأول في ذلك اليوم، ثم سجل هدفين آخرين بقدميه في المباراة التالية ضد فولهام، عندما تقدم مانشستر سيتي 5-1 ثم تمسك بالفوز 5-4.

سجل هدفًا وحيدًا وصنع تمريرة حاسمة في فوز سيتي 3-0 على سندرلاند، بينما سجل هدفًا بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء ضد كريستال بالاس، ليصل إلى ستة أهداف وتمريرة حاسمة في خمس مباريات. لكن الغريب أن جوارديولا قرر توبيخ فودن بعد تلك المباراة.

وقال المدرب: "لم يقدم أداءً جيدًا اليوم، لم يلعب جيدًا. فقد الكثير من الكرات، وكان متسرعًا في كل تحركاته. يجب أن يكون فيل أكثر هدوءًا، وأن يحتفظ بالكرة، ويمررها، وفي اللحظة المناسبة، يغير السرعة. في اللحظة المناسبة، يطلق العنان لنفسه.

لكن في النهاية، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، إنه صغير جدًا. في النهاية، لديه مجال للتحسن، إنه يستمع، ويقول إنه قدم موسمًا رائعًا ومذهلًا".

وأضاف جوارديولا في سيلهورست بارك أن فودن "بالتأكيد، بالتأكيد، بالتأكيد" لديه المزيد ليقدمه، وحثه على تحسين فهمه للعبة.