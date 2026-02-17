Goal.com
فيل فودن يواجه خطر فقدان مكانه في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، حيث عاد لاعب وسط مانشستر سيتي إلى نقطة البداية بعد انتعاش قصير

طلب بيب جوارديولا من فيل فودن أن يهدأ قليلاً في ظل تراجع مستواه مؤخراً، لكن ذلك أسهل قوله من فعله، نظراً لأن مكانه في تشكيلة مانشستر سيتي أصبح أقل تأكيداً من أي وقت مضى، في حين أن مكانته في منتخب إنجلترا أصبحت أيضاً مهددة. بدا أن فودن قد تجاوز صعوبات الموسم الماضي في نهاية عام 2025، لكنه يبدو الآن أنه يعاني من تراجع آخر في أسوأ وقت ممكن.

لم يتم تسمية فودن في قائمة مقاعد البدلاء لمانشستر سيتي إلا في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المباراة الثانية من تلك المباريات، شارك لمدة دقيقتين فقط عندما كان مانشستر سيتي يطارد الفوز على توتنهام. وفي المباراة المثيرة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على ليفربول، لم يشارك فودن في المباراة على الإطلاق.

تلاشت المخاوف من تراجع فودن إلى حد ما عندما سجل أول هدف له في 14 مباراة ضد فولهام، لكنها عادت من جديد عندما خيب الآمال في فوز مانشستر سيتي الصعب على سالفورد سيتي من الدرجة الثانية في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

كان من المفترض أن تكون هذه فرصة مثالية لفودن لإثبات أنه عاد بالفعل إلى طريق التعافي، ولكن يبدو أن أداءه ضد فولهام كان استثناءً يؤكد القاعدة بأنه عالق في مأزق آخر.

    فرصة ضائعة

    كان فودن ثاني أكثر لاعبي مانشستر سيتي خبرة على أرض الملعب ضد سالفورد بعد جون ستونز، لكنه لم يظهر ذلك حيث فشل في ترك بصمته على المباراة، وسدد ثلاث تسديدات على المرمى جميعها أخطأت الهدف.

    مع تقدم مانشستر سيتي بهدف واحد على فريق كان قد سحقه 8-0 قبل أكثر من عام بقليل، اختار جوارديولا استبدال فودن بحثًا عن دفعة قوية. وقد وفرها بديله أنطوان سيمينيو، الذي ساعد مانشستر سيتي على زيادة الضغط وتسجيل الهدف الثاني ليحجز مكانه في الدور الخامس.

    لا بد أن جوارديولا كان يعلم أن الأسئلة حول فودن ستطرح عليه في مقابلاته بعد المباراة، لكنه أصر على أنه لا داعي للقلق.

    "لا شك على الإطلاق"

    "ليس لدي أي شكوك على الإطلاق بشأن فيل"، أكد المدرب الكتالوني. "عليه أن يستعيد عافيته جيدًا ويركز فقط على لعب كرة القدم والذهاب للصيد. إنه يحب الصيد وهذا كل ما في الأمر. عندما يكون كذلك، فإن فيل سيعود وسيكون جاهزًا للعودة.

    "لم يمضِ 20 قرناً منذ أن كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان ذلك منذ وقت قريب. لم يمضِ سوى بضعة مواسم. هذا هو فيل فودن. فقط لكي يريح عقله، ويستمتع، ويبتسم، ويكون سعيداً، ويلعب ويلعب ويلعب. سيلعب كل يوم. وعندما تكون لديك هذه الموهبة، فقط استرخِ وافعلها".

    انتعاش قصير الأمد

    المشكلة هي أن فودن لم يكن "يقوم بذلك" منذ ما قبل عيد الميلاد، عندما كان مصدر إلهام لمانشستر سيتي، حيث ساعدهم في تحقيق سلسلة من الانتصارات التي لم يستحقوها.

    كان هو اللاعب الذي أنقذهم من مأزقهم ضد ليدز يونايتد في نوفمبر، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 91 متجنبًا تراكم اللاعبين في منطقة الجزاء ليهبط الكرة في الشباك كما لو كانت أطلقت من ثقب إبرة، ليحقق الفوز 3-2.

    كما سجل هدف مانشستر سيتي الأول في ذلك اليوم، ثم سجل هدفين آخرين بقدميه في المباراة التالية ضد فولهام، عندما تقدم مانشستر سيتي 5-1 ثم تمسك بالفوز 5-4.

    سجل هدفًا وحيدًا وصنع تمريرة حاسمة في فوز سيتي 3-0 على سندرلاند، بينما سجل هدفًا بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء ضد كريستال بالاس، ليصل إلى ستة أهداف وتمريرة حاسمة في خمس مباريات. لكن الغريب أن جوارديولا قرر توبيخ فودن بعد تلك المباراة.

    وقال المدرب: "لم يقدم أداءً جيدًا اليوم، لم يلعب جيدًا. فقد الكثير من الكرات، وكان متسرعًا في كل تحركاته. يجب أن يكون فيل أكثر هدوءًا، وأن يحتفظ بالكرة، ويمررها، وفي اللحظة المناسبة، يغير السرعة. في اللحظة المناسبة، يطلق العنان لنفسه.

    لكن في النهاية، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، إنه صغير جدًا. في النهاية، لديه مجال للتحسن، إنه يستمع، ويقول إنه قدم موسمًا رائعًا ومذهلًا".

    وأضاف جوارديولا في سيلهورست بارك أن فودن "بالتأكيد، بالتأكيد، بالتأكيد" لديه المزيد ليقدمه، وحثه على تحسين فهمه للعبة.

    من بين النسخ الاحتياطية

    من الصعب القول ما إذا كان تراجع فودن الحالي ناتجًا عن محاولته اتباع نصيحة جوارديولا، لكن تلك التعليقات سبقت سلسلة من 13 مباراة دون تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة، ويبدو أنه أصبح الآن من بين لاعبي الاحتياط في مانشستر سيتي، حيث يجلس غالبًا على مقاعد البدلاء في المباريات التي لا بد من الفوز فيها، بينما يعود إلى التشكيلة الأساسية عندما يجري جوارديولا تغييرات ضد الفرق الأقل قوة.

    تم استبدال فودن في الشوط الأول عندما خسر مانشستر سيتي 2-0 أمام مانشستر يونايتد في يناير، وكانت مشاركته الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين ضد فولهام. ربما يكون قد بدأ في آخر ثلاث مباريات لمانشستر سيتي، لكن اثنتين منها كانتا مباريات كأس كان من المتوقع أن يفوز بها الفريق بسهولة.

    يعتقد عدد غير قليل من مشجعي مانشستر سيتي أن فودن يحظى بمعاملة كريمة من جوارديولا، الذي رعاه منذ انضمامه إلى الفريق الأول في 2018. لم يخف جوارديولا أبدًا حبه لفودن، الذي وصفه بـ"أكثر اللاعبين موهبة" عمل معهم في 2019، عندما كان معظم الناس بالكاد قد شاهدوه يلعب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف جوارديولا أنه يعتبر فودن فعليًا أحد أفراد عائلته.

    مثل الابن

    "إنه ابني، إنه ابننا" قال. "خطوة بخطوة سيعود. نحن نحاول حمايته وإعادته إلى أفضل حالاته. نحن بحاجة إلى أفضل ما لديه ليعود إلى ما نحن عليه. إنه إنسان.

    "في مسيرة مهنية تمتد لثماني أو تسع سنوات، هناك أحيانًا تقلبات. الأمر بهذه البساطة. لن أكون من يشكك في جودة فيل ومدى أهميته".

    يعرف جوارديولا أنه يجب أن يتعامل بحذر مع فودن نظراً لمعاناته النفسية خلال العام الماضي ولأنه يعرف ما هو قادر عليه. وفي فريق مانشستر سيتي الذي شهد تغييرات كبيرة في العام الماضي وحده، يمثل فودن حلقة وصل قيّمة بين ماضي النادي المجيد ومستقبله، على الرغم من أنه لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره.

    لكن فودن لا يتمتع بنفس الأمان عندما يتعلق الأمر بإنجلترا. نادرًا ما تمكن من تكرار أدائه المعتاد مع مانشستر سيتي على الساحة الدولية، حيث سجل أربعة أهداف فقط وقدم 10 تمريرات حاسمة في 47 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، ولم تكن سوى ثلاث من هذه المساهمات في الأهداف في البطولات الكبرى.

    لا يوجد يقين

    وبينما واصل السير غاريث ساوثغيت، مثل غوارديولا، إظهار ثقته في فودن، فإن توماس توخيل ليس لديه أي سبب ليشعر بنفس الشيء. لقد جعل الألماني من عدم ولائه لأي شخص نقطة قوة فريدة له عند توليه المنصب، ولم يختر فودن إلا في اثنين من معسكراته الخمسة كمدرب للمنتخب الوطني.

    طلب فودن استبعاده من تشكيلة إنجلترا في مباريات يونيو حتى يتمكن من استعادة نشاطه البدني والذهني استعدادًا لكأس العالم للأندية، مما دفع توخيل إلى استبعاده من مباريات سبتمبر وأكتوبر الدولية. أعاد توخيل فودن إلى التشكيلة في نوفمبر ووعده بأن يلعب "دورًا مركزيًا"، لكنه لم يشركه في أي من مباراتي صربيا وألبانيا، واكتفى بإشراكه كبديل لمدة 53 دقيقة من أصل 180 دقيقة.

    يرى توخيل أن فودن هو لاعب رقم 10 وليس جناحًا، وهذا يضعه في سوق مزدحمة فيما يتعلق بصانعي الألعاب الإنجليز. جود بيلينجهام يكاد يكون مضمونًا مكانه في تشكيلة المنتخب لكأس العالم طالما أنه لائق بدنيًا، على الرغم من أن نجم ريال مدريد من المرجح أن يغيب عن المباريات الودية المقبلة ضد أوروغواي واليابان بينما يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.

    مكان مورغان روجرز في المعسكر القادم وربما في كأس العالم مضمون أيضًا عمليًا، وعلى الرغم من أن تراجع إيبريتشي إيزي عن الصدارة في أرسنال يعد خبرًا سارًا لآمال فودن في أن يتم استدعاؤه الشهر المقبل وفي كأس العالم، إلا أن لاعب أرسنال، على عكس فودن، استغل فرصته للتألق ضد خصوم أضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سحق الغانرز فريق ويجان أتلتيك.

    يجب على فودن الاستفادة القصوى من هذين الأسبوعين بدون مباريات في منتصف الأسبوع واتخاذ نفس الخطوات التي اتخذها عندما عاد إلى أفضل مستوياته في بداية الموسم. في حين أن جوارديولا قد يرغب في أن يسترخي، إلا أنه لا يستطيع أن يتساهل.

