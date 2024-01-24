فيليبس ليس الأول!.. نجم المغرب وإبراهيموفيتش وأسوأ الصفقات في تاريخ جوارديولا

من هم ضحايا جوارديولا وأسوأ الصفقات في تاريخه؟

يقترب كالفن فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي من الرحيل عن الفريق هذا الشهر بعد خروجه من حسابات بيب جوارديولا مدرب الفريق.

ويعتبر جوارديولا، أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم وتوج بـ37 لقبًا مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وقاد الأندية الثلاثة إلى الفوز بثلاثة ألقاب دوري متتالية.

وساعد جوارديولا، عددًا من اللاعبين على التألق والازدهار، حيث أخرج أفضل ما في ليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، وفيليب لام، وكيفين دي بروينه، وهالاند، ولكنه أيضًا تعاقد مع بعض الصفقات الفاشلة.

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وانضم فيليبس، إلى سلسلة من النجوم الذين انفصلوا عن جوارديولا وانتقاله القريب على سبيل الإعارة إلى وست هام يعتبر نهاية حزينة لفترة بائسة مدتها 18 شهرًا مع السيتي بعد انضمامه من ليدز يونايتد مقابل 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وشارك فيليبس في 6 مباريات فقط بجميع المسابقات، بتكلفة متوسطها 7 ملايين جنيه إسترليني لكل بداية و14 مليون جنيه إسترليني لكل انتصار.

ولم يكن النجم الإنجليزي هو اللاعب الوحيد الذي كان متحمسًا للعمل مع جوارديولا، لكنه ندم بعد ذلك، ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي أسوأ الصفقات التي قام بها جوارديولا في تاريخه على النحو التالي:-