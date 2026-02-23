تحدث أرتاتا أيضًا عن رد فعل فريقه ضد توتنهام والوحدة التي أظهرها الفريق بعد خيبة أمله ضد وولفرهامبتون.

وقال: "أعتقد أن الفريق بأكمله، لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً وسعادة لما رأيته هناك، ولكن بشكل خاص الطريقة التي عشنا بها الـ 72 ساعة الماضية، لأنني أعتقد أن هذه المباراة على وجه الخصوص كانت بحاجة إلى بعض السياق. وبعد ما حدث ضد ولفرهامبتون والطريقة التي خسرنا بها نقطتين في آخر ركلة في المباراة، كان الأمر صعباً".

"لكن هذا هو جمال هذه اللعبة. لا يوجد تفسير لمشاهدة المباراة، لكيفية تعادل تلك المباراة، من أي زاوية. تشاهدها مرة أخرى وتقول إن هذا مستحيل، وعليك أن تشاهدها مرة أخرى وتقول إن هذا لن يحدث، لكنه حدث. ثم عليك أن ترفع معنوياتك لأنك تشعر بالغضب والضيق والخجل في مرحلة ما.

"نحن جميعًا من جنسيات مختلفة، ولدينا مشاعر مختلفة، ثم عليك أن تجمع الجميع معًا. كان من دواعي سروري قضاء ذلك الوقت معهم، لتوحيد الجميع والقول: "حسنًا، ماذا سيحدث في الفصل التالي؟" هذا الفصل انتهى، كيف نستخدمه ليكون نقطة تحول ونجعل أنفسنا أفضل، وكان ذلك هو التركيز، وكانت تلك هي النية. ولكن بعد ذلك عليك أن تفعل ذلك على أرض الملعب، وأعتقد أن ما قمنا به من بداية المباراة إلى نهايتها كان رائعًا".