فيكتور جيوكيريس .. "هالاند القادم" الذى رفض الدوري الإنجليزي وأصبحت قيمته الآن 100 مليون يورو!

من هو فيكتور جيوكيريس هدف آرسنال وتشيلسي فى الصيف؟

جذب النجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة أنظار واهتمام الفرق الكبرى به مؤخرًا ويقترب من الوصول للقمة.

وفى نهاية الموسم الماضي قرر فيكتور، الرحيل عن فريقه كوفنتري سيتي والانتقال لسبورتنج لشبونة ولكن سوف يعود قريبًا للدوري الإنجليزي ولكن ليس مع فريق بدورى الدرجة الثانية.

وتألق فيكتور جيوكيريس، مع سبورتنج لشبونة منذ انضمامه لهم وسجل الكثير من الأهداف ليجذب اهتمام فريقي آرسنال وتشيلسي الذين قد يحسموا ضمه هذا الصيف.

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ولن يكون سعر فيكتور، منخفضًا حيث يوجد شرط جزائي فى عقده قيمته 100 مليون يورو ويقال إن سبورتنج لشبونة حريص على زيادة هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو وعرض عقد جديد عليه.

فهل يستحق فيكتور جيوكيريس، ذلك المبلغ القياسي؟، يرصد موقع "جول" فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن النجم السويدي هدف آرسنال وتشيلسي على النحو التالى:-