سيناريو يوفنتوس يتكرر؟ صدمة داخل نابولي بعد اتهام رئيس النادي بالاحتيال في صفقتي أوسيمين ومانولاس

تلقى نابولي صدمة كبيرة بعد أن وجه قاضي التحقيق الأولي في روما اتهامات إلى رئيس النادي دي لورينتيس بتهمة التزوير في الحسابات المالية للأعوام 2019 و2020 و2021.

ويزعم المدعون العامون أن النادي قام بتضخيم أرباح رأس المال بشكل مصطنع في صفقتين كبيرتين، هما انتقال مانولاس من روما في 2019 وأوسيمين من ليل في 2020، من أجل تعزيز الوضع المالي لنابولي على الورق.

امتدت لائحة الاتهام أيضًا إلى الرئيس التنفيذي أندريا كيافيلي والنادي نفسه، مما يمثل أحد أخطر التحديات القانونية في فترة ولاية دي لورينتيس التي استمرت 20 عامًا. وفقًا للنيابة العامة، سجل نابولي "أرباحًا وهمية" من خلال تضخيم تقييمات اللاعبين، مما يشكل انتهاكًا لقواعد الإبلاغ المالي.

وقد اعترض محامو نابولي بشدة على هذه التهم، ووصفوا الحكم بـ"المذهل"، بحجة أن النيابة العامة أخطأت في تطبيق مبادئ المحاسبة، وشددوا على أن "نابولي لم يحقق أي مكاسب مالية" من أي من الصفقتين.

وأصدر النادي بيانًا قويًا يعزز ثقته، مستشهدًا بتقارير فنية مستقلة تؤكد دقة مسك دفاتره. وشددوا كذلك على أن تهمة مماثلة مرتبطة بنفس ملف التحقيق قد تم رفضها بالنسبة لإنتر، وهو حجة يعتقدون أنها تعزز دفاعهم.

ومع ذلك، مع تحديد موعد أول جلسة استماع في المحكمة في 2 ديسمبر 2026، تمثل القضية بداية معركة قانونية طويلة وذات مخاطر عالية بالنسبة لإدارة نابولي.