بعضهم أهدر الفرصة الأخيرة .. أوسيمين، كفاراتسخيليا وأبرز النجوم الذين فشلوا في التأهل لكأس العالم 2026

لم يتبق سوى أقل من سبعة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات في واشنطن العاصمة في 5 ديسمبر. وقد تأهلت 42 دولة للمشاركة في البطولة، على أن تكتمل قائمة المشاركين في مارس المقبل بانضمام أربعة فرق من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وفريقين فائزين في البطولات القارية. وستشارك جميع الدول التي تُعرف بالنخبة، من حاملة اللقب الأرجنتين وغريمتها اللدودة البرازيل، إلى الفائزتين بكأس أمم أوروبا 2024 إسبانيا وفرنسا.

من المتوقع أن تكون هذه البطولة هي الأخيرة بالنسبة لليونيل ميسي، في حين أن لاعبين مثل لامين يامال وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي وكيليان مبابي سيحاولون جميعًا التفوق على أيقونة الألبيسيليستي. في مكان آخر، من المقرر أن يضاهي كريستيانو رونالدو ميسي باعتباره اللاعب الوحيد الآخر الذي شارك في ست بطولات كأس العالم عندما يقود البرتغال مرة أخرى، وسيحمل هاري كين آمال إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، وسيخطو إرلينج هالاند على أكبر مسرح لكرة القدم الدولية لأول مرة مع النرويج المفاجأة.

سيتنافس العديد من الأسماء الكبيرة للانضمام إلى تلك القائمة في التصفيات، لكن بالنسبة للبعض، فإن الرحلة قد انتهت بالفعل. ذلك لأن مرحلة التصفيات أودت بحياة عدد لا بأس به من الأسماء البارزة، بما في ذلك اثنان من عمالقة أفريقيا ودولتان من أوروبا وأمريكا الجنوبية شاركتا في تسع نهائيات كأس العالم لكل منهما.

دون مزيد من اللغط، تستعرض GOAL أكبر النجوم الذين لن يضيئوا أمريكا الشمالية الصيف المقبل...

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

    كانت جورجيا واحدة من المفاجآت في يورو 2024، وكان خفيتشا كفاراتسخيليا القوة الدافعة وراء وصولها إلى دور الـ16 بفضل انطلاقاته المذهلة ومعدل عمله الدؤوب. لكن جناح باريس سان جيرمان لن يتألق على أكبر مسرح في الصيف المقبل.

    سجل كفاراتسخيليا هدفين في تصفيات كأس العالم، بما في ذلك في الفوز 3-0 على بلغاريا، لكن جورجيا خسرت أربعة من مبارياتها الخمس المتبقية واحتلت المركز الثالث بفارق كبير عن إسبانيا وتركيا في المجموعة E. كانت الهزيمة القاسية 4-1 أمام تركيا هي أدنى نقطة وصلت إليها جورجيا، وسيتعين على المدرب ويلي سانيول العودة إلى لوحة الرسم لرفع معنويات فريقه الذي يعاني من انعدام الثقة، والذي لا يضم أي لاعبين آخرين يمكنهم الاقتراب من مستوى كفاراتسخيليا.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    بيير-إيميريك أوباميانج (الجابون)

    بيير-إيميريك أوباميانج هو أحد أفضل المهاجمين في جيله الذين لم يلعبوا أبدًا في كأس العالم، وبعد فشل الجابون في التأهل مؤخرًا، يمكن القول بأن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا سيتقاعد دون أن يحقق هذا الإنجاز. حجزت الجابون مكانها في ملحق إفريقيا بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها، بفارق نقطة واحدة فقط عن كوت ديفوار، وساهم أوباميانج بسبعة أهداف في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك أربعة أهداف رائعة في الفوز المثير 4-3 خارج أرضها على جامبيا.

    قاد نجم أرسنال وبوروسيا دورتموند السابق، الذي يستمتع الآن بفترة ثانية مع مرسيليا على مستوى الأندية، خط الهجوم مرة أخرى في مباراة نصف النهائي المثيرة بين الجابون ونيجيريا. كافحت الجابون بشدة لفرض وقت إضافي، حيث أدرك ماريو ليمينا التعادل في الدقيقة 89، لكن ذلك بدا وكأنه استنفد كل طاقتها، وفازت نيجيريا في النهاية 4-1، حيث سجل فيكتور أوسيمين هدفين.

    تستمر الجابون في سعيها للمشاركة لأول مرة في كأس العالم، ومن المؤكد أن فرصها ستتضاءل بمجرد خسارة خدمات أوباميانج.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    بريان مبيومو (الكاميرون)

    ولد بريان مبيومو في وسط فرنسا ومثل منتخب "البلوز" في فئة تحت 21 عامًا، لكنه في عام 2022، غير ولاءه إلى الكاميرون، موطن والده. بعد مرور ثلاث سنوات، ربما يكون هناك جزء منه يندم على هذا القرار.

    فقد خسرت الكاميرون بشكل محرج أمام الرأس الأخضر الصغيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وواجهت بعد ذلك الكونجو الديمقراطية في ملحق التصفيات. لعب مبيومو 90 دقيقة كاملة، إلى جانب زميله في مانشستر يونايتد أندريه أونانا وكارلوس باليبا من برايتون، لكن الكونجو الديمقراطية فازت بالمباراة 1-0 بفضل هدف تشانسل مبيمبا في الوقت المحتسب بدل الضائع. مبيومو، الذي سجل سبعة أهداف فقط في 27 مباراة مع الكاميرون حتى الآن، أضاع فرصة سانحة في الشوط الثاني، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يندفع إلى النفق بعد صافرة النهاية.

    لعبت الأسود التي لا تقهر في كأس العالم أكثر من أي دولة أفريقية أخرى (ثماني مرات)، لكن الفريق الحالي لا يقارن بالفرق السابقة. أدى الاضطراب خارج الملعب إلى إعاقة أي تقدم في السنوات الأخيرة، ويبدو أن الطريق إلى الأمام غير واضح، حيث يُقال إن مارك بريس سيُعفى من مهامه الإدارية.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    دوشان فلاهوفيتش (صربيا)

    فشلت صربيا في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 2014، ولا شك أن هذا الفشل سيكون مؤلماً أكثر من غيره. استقال المدرب دراجان ستويكوفيتش بعد الهزيمة المذلة 1-0 على أرضه أمام ألبانيا في أكتوبر، وخرجت صربيا رسمياً من المنافسة بعد هزيمتها 2-0 أمام إنجلترا في ويمبلي يوم الخميس الماضي.

    تصدرت إنجلترا المجموعة الـ11 برقم قياسي مثالي، بينما تأهلت ألبانيا إلى المباريات الفاصلة لأول مرة في تاريخها. كان مشوارًا كارثيًا لصربيا، وبشكل أكثر تحديدًا لدوشان فلاهوفيتش، الذي سجل هدفين فقط وتغيب تمامًا عن المباراتين ضد إنجلترا وألبانيا.

    لم يثبت نجم يوفنتوس بعد أنه مهاجم من الطراز الرفيع، وتثار تساؤلات حول مستقبله في تورينو. مع 16 هدفًا فقط في 41 مباراة دولية، لم يفعل الكثير لإلهام صربيا، وستنخفض قيمته أكثر من أي وقت مضى عندما يعاد فتح سوق الانتقالات.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    دومينيك سوبوسلاي (المجر)

    كانت المجموعة F بلا شك واحدة من أكثر مجموعات التصفيات الأوروبية إثارة، حيث لم يتحدد الفريقان المتصدران إلا في الجولة الأخيرة من المباريات. فازت البرتغال على أرمينيا 9-1 لتحتل المركز الأول، وكانت المجر على بعد ثوانٍ قليلة من حصد المركز الثاني، لولا أن تروي باروت، بطل أيرلندا صاحب الهاتريك، حرمها من ذلك.

    سجل مهاجم توتنهام السابق هدفاً من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح أيرلندا الفوز 3-2 في بودابست، مما أثار مشاهد احتفال صاخبة في مقاعد البدلاء. لكن على النقيض من ذلك، شوهد قائد المجر دومينيك سوبوسلاي وهو يبكي.

    ربما اعتبر بعض مشجعي أيرلندا ذلك عقابًا، لأن نجم ليفربول شوهد وهو يحتفل بالهدف الثاني للمجر في المباراة بوضع إصبعه في أنفه وتحريكه في اتجاه مقاعد البدلاء، لكن قلة من اللاعبين بذلوا جهدًا أكبر من سوبوسلاي في قيادة بلادهم نحو أمريكا الشمالية.

    كان التأهل إلى كأس العالم مكافأة عادلة له بعد مساهمته بخمسة أهداف في ست مباريات، بما في ذلك هدف التعادل المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد البرتغال. كما أبهر زميل سوبوسلاي في ليفربول ميلوش كيركيز، لكن المجر خسرت في النهاية بسبب التراخي، وستطول انتظارها للمشاركة العاشرة في نهائيات كأس العالم إلى 44 عامًا.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

    ستغيب نيجيريا عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمتها المفاجئة في المباراة الفاصلة النهائية الأفريقية أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية. كانت النسور السوبر المرشحة الأوفر حظاً للتأهل إلى المباراة الفاصلة القارية النهائية في مارس بعد تغلبها على الجابون، لكن جمهورية الكونجو الديمقراطية حطمت أحلامها بعد مباراة مرهقة حُسمت في النهاية بركلات الترجيح.

    تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي، وتلاشى تهديد نيجيريا الهجومي بعد خروج أوسيمين في الشوط الأول بسبب إصابة في الساق. لم يحالف الحظ الكونجو الديمقراطية في تسجيل الهدف الثاني، لكن الحظ حالفها في ركلات الترجيح حيث فازت 4-3.

    لم يكن من المفترض أن يصل الأمر إلى هذا الحد بالنسبة لجيل نيجيريا الذهبي بلا شك. سيكون غياب أوسيمين خسارة كبيرة بشكل خاص عند انطلاق كأس العالم، نظراً لأن نجم جلطة سراي هو أحد أفضل المهاجمين في هذا المجال. سجل ثمانية أهداف في التصفيات، لكن بقية لاعبي نيجيريا لم يرتقوا إلى مستواه العالي. أخيب آمال الجميع لاعبون مثل أديمولا لوكمان وأليكس إيووبي وصامويل تشوكويزي وكالفين باسي وويلفريد نديدي، وسيحتاجون إلى إعادة النظر في أنفسهم بجدية.

    ربما كانت الأمور ستختلف لو لم يغب أوسيمين عن ثلاث مباريات بسبب الإصابة، لكن نيجيريا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على لاعب نابولي السابق. سيبلغ أوسيمبن الثلاثين من العمر بحلول كأس العالم المقبل، مما يعني أن سنوات ذروته ستضيع من منظور عالمي.

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    أليكسيس سانشيز (تشيلي)

    حقق أليكسيس سانشيز مسيرة مهنية لامعة تضمنت فترات ناجحة في برشلونة وأرسنال وإنتر، كما تألق مع تشيلي في كأس العالم 2014. لكن المهاجم الصغير، الذي يبلغ الآن 36 عامًا، لن يحظى بفرصة الظهور على تلك المسرح مرة أخرى.

    فشلت تشيلي في التأهل إلى نهائيات 2018 و2022 بفارق ضئيل، لكنها كانت بعيدة كل البعد هذه المرة، حيث احتلت المركز الأخير في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 11 نقطة فقط من 18 مباراة. أدى إصابة خطيرة في ربلة الساق إلى استبعاد سانشيز من أول ثماني مباريات، وتم استبعاده تمامًا من الفريق بعد تعيين المدير الفني الجديد نيكولاس كوردوفا في سبتمبر.

    شارك سانشيز في المباراة التي خسرها منتخب بلاده 1-0 على أرضه أمام الأرجنتين و2-0 أمام بوليفيا، لكنه كان مجرد ظل لنفسه. لم يتقاعد رسميًا من اللعب الدولي، لكن تشيلي تدخل حقبة جديدة بدون لاعبها الأساسي منذ فترة طويلة، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    بنجامين شيشكو (سلوفينيا)

    يمر بنجامين شيشكو بأصعب فترة في مسيرته الاحترافية الناشئة. فشل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في تحقيق انطلاقة قوية في أولد ترافورد بعد انتقاله من لايبزيج إلى مانشستر يونايتد في الصيف، ولم يتمكن من استعادة ثقته بنفسه أثناء مشاركته مع منتخب سلوفينيا.

    لعب شيشكو كل دقيقة من المباريات الأربع الأولى لسلوفينيا في تصفيات كأس العالم، لكنه لم يسجل أي هدف أو صنع أي تمريرة حاسمة، حيث حصد الفريق ثلاث نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة. ثم تعرض لإصابة في الركبة جعلته يشاهد عاجزًا من على خط التماس هزيمة سلوفينيا 2-0 على أرضها أمام كوسوفو في نوفمبر، مما أنهى آمالها الضئيلة في الوصول إلى بطولة الصيف المقبل.

    لم تتأهل سلوفينيا منذ 2010، ومن الصعب أن نرى الفريق ينهي هذه السلسلة من النتائج السيئة في أي وقت قريب. بخلاف شيشكو، لا يوجد لاعبون ذوو جودة عالية في صفوف الفريق، باستثناء الحارس يان أوبلاك القادر على الأداء على مستوى عالمي. يبذل شيشكو الكثير من الجهد، لكنه ليس صانع معجزات؛ وبدون دعم مناسب، سيستمر هو وسلوفينيا في التخبط في المستقبل المنظور.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    كيلور نافاس (كوستاريكا)

    عندما عاد كيلور نافاس من اعتزاله الدولي في مايو 2025، كان ذلك بهدف المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة. قد يكون حارس المرمى الفائز بثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا يبلغ الآن 38 عامًا ويختتم مسيرته في المكسيك مع فريق بوماس، لكنه أعيد على الفور إلى منصب قائد منتخب كوستاريكا في حملة التصفيات، حيث كان الهدف هو الاستفادة من مشاركة أفضل ثلاثة فرق في كونكاكاف في استضافة البطولة وبالتالي عدم مشاركتها فيها.

    ورغم أن نافاس لم يستقبل سوى ستة أهداف في ست مباريات تأهيلية، إلا أن قلة الأهداف في الطرف الآخر من الملعب جعلت كوستاريكا تفوز بمباراة واحدة فقط في طريقها إلى احتلال المركز الثالث في المجموعة C خلف هندوراس وهايتي الفائزة. وهذا يعني أن لوس تيكوس لن يشارك في النهائيات للمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    سيرهو جيراسي (غينيا)

    قليلون هم المهاجمون الذين تفوقوا على سيرهو جيراسي في أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية. منذ بداية موسم 2023-24، سجل مهاجم بوروسيا دورتموند 75 هدفًا في جميع المسابقات على مستوى الأندية، وحصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. بعد ذلك، كانت غينيا تأمل في أن يواصل أداءه الرائع على الساحة الدولية ويقودها إلى أول مشاركة لها في كأس العالم.

    لكن غيراسي خيب آمالها بشكل كبير، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط خلال التصفيات التي احتلت فيها غينيا المركز الرابع في مجموعتها خلف الجزائر وأوغندا وموزمبيق. فازت غينيا بأربع مباريات فقط من أصل 10 مباريات، حيث فشل غيراسي في تقديم أي شيء يذكر في الثلث الأخير من الملعب.