Victor OsimhenGetty Images
علي سمير

سيناريو العام الماضي يتكرر؟ اسم أوسيمين يتردد داخل برشلونة وشرط رئيسي لإتمام الصفقة

مسيرة مميزة يحظى بها النيجيري في الدوري التركي

يواصل نادي برشلونة الإسباني خططه من أجل دعم مركز المهاجم الصريح في المستقبل القريب، لتمهيد الطريق نحو رحيل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

صاحب الـ36 سنة بدأ يتراجع من الناحية البدنية والفنية خلال هذا الموسم مع المدرب هانز فليك، مما يشير إلى إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل، لفتح الطريق أمام مهاجم آخر من الطراز الرفيع.

سمعنا في الأشهر الماضية العديد من الأسماء، مثل خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ودوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والآن ينضم لهم فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي.

  • ما هي القصة؟

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن أوسيمين البالغ من العمر 26 عامًا، كان ضمن قائمة المهاجم المحتملين لبرشلونة في عام 2024 خلال فترة لعبه مع نابولي، حيث تم وضعه كهدف رئيسي في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي قرر الاستمرار في النهاية لتتوقف المحادثات.

    والآن، ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن اسم أوسيمين بدأ يعود مر أخرى على طاولة برشلونة، ويعتبر ضمن الأهداف المحتملة لتعزيز مركز المهاجم مع هالاند وخوليان ألفاريز وغيرهما، ويأتي ذلك رغم توقيعه للتو مع جلطة سراي.

    النادي التركي دفع 75 مليون يورو لضمه من نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووقع معه عقدًا حتى 2029، ووفقًا للمعطيات الحالية، فإنه من غير المرجح أن يرحل أوسيمين بهذه السرعة إلا إذا أصر اللاعب نفسه على هذه الخطوة.

    لذلك محاولة إقناع اللاعب بالتخلي عن ناديه التركي والتصميم على ذلك، هو الشرط الرئيسي لبرشلونة من أجل الدخول جديًا في أي مفاوضات.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BODO GLIMTAFP

    صفقة المهاجم أولوية في برشلونة

    بجانب انتقال أوسيمين لجلطة سراي منذ بضعة أشهر، وصعوبة تخلي النادي التركي عنه سريعًا، خاصة بعدما أثبت نفسه بشكل لافت مع الفريق وحافظ على شراسته التهديفية معه، يأتي عنصر المال والأمور الاقتصادية.

    أي اهتمام من برشلونة بأوسيمين يتوقف على الوضع المالي للنادي الكتالوني، حيث يدرك الرئيس جوان لابورتا وديكو المدير الرياضي، أن أي إنفاق على مهاجم جديد بحجم الدولي النيجيري سيعتبر استثمارًا هائلًا للفريق على المدى البعيد.

    ولذلك تم وضع الأمر كأولوية بحتة، مع تجميد فكرة التجديد لليفاندوفسكي الذي يبدو أنه يمضي الأشهر الأخيرة من رحلته في برشلونة، كما تم إلغاء فكرة التعاقد مع لاعب وسط جديد، إلا إذا ظهرت فرصة سانحة بتكلفة منخفضة.

  • انطلاقة مميزة لأوسيمين

    بعدما حصل على لقب الدوري الإيطالي ودخل في خلافات مع النادي حول انتقاله، وارتبط كثيرًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان والهلال السعودي وبعض الأندية الأخرى، قرر أوسيمين الانتقال لجلطة سراي للمرة الأولى في موسم 2024/2025 على سبيل الإعارة.

    في الموسم الأول له مع الفريق التركي، نجح أوسيمين في تسجيل 37 هدفًا وصنع 8 في 41 مباراة بكل المسابقات، وحصل على لقب الدوري المحلي، مما دفع ناديه لمحاولة ضمه بشكل نهائي، نظرًا للتأثير الهائل له منذ وصوله.

    وبالفعل تم التعاقد مع أوسيمين بشكل نهائي، ليواصل تألقه هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف في الدوري التركي ومثلهم في دوري أبطال أوروبا، ليظهر اسم اللاعب من جديد على طاولة أحد عمالقة القارة مثل برشلونة.

    فكرة قدوم أوسيمين إلى النادي الكتالوني تبدو مغرية للغاية بسبب مستويات اللاعب الأخيرة، وتعتبر أكثر واقعية من هالاند الذي لا يبدو أنه سيرحل عن مانشستر سيتي في أي وقت قريب، وكذلك خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو، وسيكون من المثير رؤية ما ستسفر عنه الأمور في الأشهر القليلة القادمة.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما هو القادم لبرشلونة؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

دوري السوبر التركي
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد