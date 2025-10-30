سيناريو العام الماضي يتكرر؟ اسم أوسيمين يتردد داخل برشلونة وشرط رئيسي لإتمام الصفقة

يواصل نادي برشلونة الإسباني خططه من أجل دعم مركز المهاجم الصريح في المستقبل القريب، لتمهيد الطريق نحو رحيل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

صاحب الـ36 سنة بدأ يتراجع من الناحية البدنية والفنية خلال هذا الموسم مع المدرب هانز فليك، مما يشير إلى إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل، لفتح الطريق أمام مهاجم آخر من الطراز الرفيع.

سمعنا في الأشهر الماضية العديد من الأسماء، مثل خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ودوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والآن ينضم لهم فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي.