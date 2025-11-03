"حبيبي فيصل" .. عماد السالمي يوجه رسالة إلى نجم الاتحاد بعد تصرفه الغاضب من سخرية الفراج!

وبدأ الاتحاد، حامل لقبي الدوري وكأس الملك، موسم 2025-2026، بنتائج متذبذبة مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بدءًا من مغادرة كأس السوبر السعودي، من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام النصر (1-2).
ورغم تحقيق الفوز في أولى 3 جولات من دوري روشن، على حساب الأخدود (5-2) والفتح (4-2) والنجمة (1-0)، إلا أن الآداء الدفاعي للفريق كان محور انتقادات لاذعة، فضلًا عن سقوط العميد في أول اختبار بدوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة (1-2).
وتأهل الاتحاد إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الوحدة (0-1)، إلا أن الخسارة أمام النصر مجددًا، بنتيجة (0-2)، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قررت الإدارة إقالة لوران بلان.
وتقرر تعيين حسن خليفة لقيادة الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، بمعاونه إيفان كاراسكو، مدير قطاع الشباب، في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، التي شهدت خسارة جديدة للاتحاد (0-1) في دوري النخبة.
وأعلنت إدارة الاتحاد عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مديرًا فنيًا للفريق، والذي استهل مشواره بالتعادل مع الفيحاء (1-1) في دوري روشن، ثم نجح في تحقيق الفوز الأول آسيويًا، على حساب الشرطة العراقي (4-1).
ورغم خسارته أمام الهلال (0-2) في الدوري، إلا أن كونسيساو تدارك ذلك سريعًا، فنجح في إيقاف سلسلة انتصارات النصر مع مدربه جورج جيسوس، ليقصيه من ثمن نهائي كأس الملك بنتيجة (2-1)، قبل أن يعود بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج بنتيجة (4-4) في الدوري.