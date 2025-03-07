بيرشكوت وسانت ترويدينس | سيناريو درامي يحرم فيصل الغامدي من إراحة ضميره .. ومروان الصحفي يخيب آمال رينارد!

خسارة قاسية يشارك فيها فيصل الغامدي، والصحفي "ضيف شرف"..

لم تكن مجرد مباراة، بل يمكن القول إنها قد تصبح "بروفة" لصراع مرتقب على البقاء، عاد فيها بيرشكوت لدائرة الهزائم، أمام مضيفه سانت ترويدينس بنتيجة (2-0)، ضمن حساب الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري البلجيكي.

وشارك فيصل الغامدي في التشكيل الأساسي لبيرشكوت، وشارك لمدة 63 دقيقة، قبل أن يغادر المباراة، فيما دخل مروان الصحفي بديلًا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء فيصل الغامدي ومروان الصحفي في مباراة بيرشكوت وسانت ترويدينس..