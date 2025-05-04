صدق أو لا تصدق .. اقتراح برحيل فيرمينو ورياض محرز عن الأهلي رغم الإنجاز الآسيوي!

فيرمينو أفضل لاعب، ومحرز سجل 9 أهداف في دوري النخبة..

أصبح الثالث من مايو، تاريخًا لا ينسى في أذهان كل عاشق للنادي الأهلي، بعدما شهد ملعب الإنماء على إنجاز الراقي بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2024-25، ليضيف البطولة القارية إلى خزائنه للمرة الأولى.

الأهلي وقّع على البطولة رقم 52 في تاريخه، والأولى قاريًا، بفضل اللعب الجماعي، وتألق عناصره، خاصة البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي ردّ على استبعاده من القائمة المحلية، ليصنع ثنائية النهائي أمام كاواساكي، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري النخبة الآسيوية، فيما لعب الجزائري رياض محرز، دورًا بارزًا في مشوار الراقي بالبطولة، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.