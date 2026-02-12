Getty/GOAL
فيرجيل فان ديك ينصح إبرهيم كوناتي "اللاعب العالمي" برفض عرض ريال مدريد والبقاء في ليفربول
فان ديك يعترف بأن مفاوضات العقود "ليست سهلة أبدًا"
أعرب فان ديك بوضوح تام عن مشاعره بشأن المستقبل غير المؤكد لكوناتي. مع انتهاء عقد المدافع الفرنسي في نهاية الموسم، تتزايد التكهنات بأن الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ريال مدريد، قد تكون في انتظاره لتوقيع عقد مجاني معه. فان ديك، الذي مر بتجربة مماثلة قبل عام، حث النادي علناً على إبرام الصفقة.
وقال فان ديك للصحفيين: "نحن أصدقاء، ونتحدث عن كل شيء. إنها عملية، ولنرى ما ستسفر عنه. الأمر ليس بهذه السهولة أبدًا. لقد رأينا ذلك في وضعي العام الماضي، لذا ليس من السهل أبدًا أن نقول ببساطة 'لننجز الأمر'".
"في نظري، هو لاعب وسط دفاعي من الطراز العالمي"
على الرغم من حالة عدم اليقين، لم يترك فان ديك أي شك حول موقفه الشخصي. وحث النادي على حل الموقف، مؤكداً على قيمة كوناتي ليس فقط كلاعب، ولكن كشخصية بارزة داخل غرفة الملابس.
قال فان ديك: "من الواضح أنني أريده أن يبقى. إنه شخصية مهمة على أرض الملعب. هذا ما يراه الجميع، ولكنه أيضًا أحد القادة خارج الملعب. إنه لاعب رائع، وفي نظري، مدافع وسط من الطراز العالمي. لا يمكنني فعل الكثير، فالأمر بيد النادي ووكلائه ونفسه، لذا دعونا نرى ما سيحدث، لكنني لا أملك أي تأثير على ذلك".
كوناتي يهيمن على الفوز التاريخي في سندرلاند
جاءت إشادة القائد بعد الأداء الرائع الذي قدمه كوناتي خلال فوز ليفربول 1-0 على سندرلاند في ملعب ستاديوم أوف لايت. في معركة بدنية ضد المهاجم القوي لسندرلاند براين بروبي، كان كوناتي مسيطراً، وساعد الريدز على أن يصبحوا ثاني فريق يحافظ على شباكه نظيفة في ويرسايد هذا الموسم.
"كان رائعًا"، أضاف فان ديك بعد أن سجل هدف الفوز بنفسه. "كان مذهلاً اليوم. كان بروبي معه 90٪ من الوقت. جعل براين بروبي حياة العديد من المدافعين صعبة للغاية هذا الموسم، لكن إيبو كان رائعًا". كان الفوز مهمًا لرجال سلوت، حيث جعلهم أول فريق يهزم سندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وعزز آمالهم في الحصول على مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.
السعي لتحقيق "الكمال" في سباق دوري أبطال أوروبا
هذا الفوز يبقي ليفربول في السباق على المركز الرابع، لكن هامش الخطأ لا يزال ضئيلاً للغاية. كان المدير الفني سلوت قد صرح سابقاً أن فريقه سيحتاج إلى أن يكون "قريباً من الكمال" لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو رأي يشاركه فيه قائد الفريق.
وأوضح فان ديك: "إذا نظرنا إلى الفرق المحيطة بنا، نجد أن بعضها خسر نقاطًا. أعتقد أننا سنلعب مع معظمها، لذا نحتاج بالتأكيد إلى بعض الكمال. كانت هذه المباراة قريبة جدًا من الكمال، من حيث طريقة دفاعنا، وقوة أدائنا، وكذلك الفرص التي صنعناها. ربما كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكننا ما زلنا نلعب كل مباراة على حدة".
ومع ذلك، جاءت هذه الفوز بثمن، حيث تم نقل لاعب الوسط واتارو إندو على نقالة. وأضاف الهولندي: "لسوء الحظ، خسرنا واتا الآن. آمل ألا يطول غيابه، لكن قد يطول. نحن في وضع صعب للغاية في الوقت الحالي. نحتاج إلى كل اللاعبين المتاحين، لكن الأمر يتطلب استعدادًا بدنيًا وذهنيًا. على سبيل المثال، بعد خسارة المباراة الأخيرة بهذه الطريقة على أرضنا (أمام مانشستر سيتي)، يجب أن تكون قويًا لتتعافى من ذلك. لهذا السبب أنا فخور باللاعبين وبالجهود التي بذلوها. إنها ثلاث نقاط مهمة".
