فيرجيل فان ديك يكسر صمته بشأن مستقبل "صديقه العزيز" محمد صلاح في ليفربول وسط اهتمام من السعودية ودوري كرة القدم الأمريكي
فان ديك وصلاح يوقعان على عقود حتى عام 2027
يبدو أن فان ديك وصلاح قد أنهيا الحديث عن رحيلهما عندما وافقا على تمديد عقديهما. ومن المقرر أن يستمر هذان العقدان حتى صيف عام 2027.
لكن صلاح وجه انتقادات لاذعة إلى ليفربول بعد أن وجد نفسه مقيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء. في تلك الكلمات، التي نطق بها في ديسمبر 2025، اتهم المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا فريق الريدز بالتخلي عنه في سعيهم للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
أثارت هذه التصريحات شائعات حتمية حول رحيله، لكنها خفتت قليلاً أثناء غياب صلاح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. عاد صلاح إلى الملاعب منذ انضمامه إلى صفوف أرني سلوت، وسجل هدفاً في كأس الاتحاد الإنجليزي في الفوز على برايتون في الدور الرابع.
فان ديك يناقش موضوع انتقال صلاح
يقال إن عروض مربحة من الشرق الأوسط ودوري MLS في أمريكا الشمالية قد تم تقديمها بالفعل، مما قد يجعل صلاح يغير رأيه، لكن فان ديك يأمل أن يتجاهل زميله الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أي عروض قادمة من بعيد.
وردًا على سؤال حول خطط صلاح، قال قائد الريدز فان ديك: "الوضع كما هو. التركيز الكامل ينصب على محاولة إنجاح هذا الموسم أولاً، وسنرى كيف سينتهي الموسم، ومن ثم لا أحد يعرف ماذا سيحدث.
"أريد دائمًا أن يبقى مو لأنني صديق جيد له وقد مررنا معًا بأوقات جيدة وأوقات ليست جيدة جدًا - لا أريد أن أسميها أوقات سيئة - لسنوات عديدة. مثلما هو الحال معي، لديه عام واحد آخر، لذا سنرى".
وأضاف المدافع الهولندي: "مو لا يزال مهمًا جدًا بالنسبة لنا. الأسبوع الماضي، سجل مرة أخرى تمريرة حاسمة وحطم رقمًا قياسيًا آخر، ولا يزال القائد والمهم بالنسبة لي شخصيًا، كقائد للفريق، أن يكون موجودًا وأن يكون على أرض الملعب، فوجوده يفيد الفريق.
"إنه دائمًا ما يقدم للفريق أكثر من الأهداف. من الواضح أن هناك تركيزًا كبيرًا على أهدافه في الوقت الحالي، وهذا أيضًا جزء من حياته لأنه يضع معايير عالية للغاية، لذلك عندما لا يسجل الكثير من الأهداف يتعرض للنقد.
"عليه أن يظل هادئًا ويحاول أن يكون مهمًا بكل ما لا يزال بإمكانه فعله، وما زال هناك الكثير. إنه مهم لنا داخل الملعب وخارجه".
هل يمكن أن يغادر فان ديك وصلاح أنفيلد في عام 2026؟
بينما يأمل ليفربول في الاحتفاظ بصلاح وفان ديك لمدة 18 شهراً أخرى على الأقل، أشار المهاجم السابق للريدز ستان كوليمور إلى أن كلاهما قد يغادران الفريق قريباً. وقال لـ GOAL: "سيواصل [صلاح] اللعب حتى نهاية الموسم، ولكن لكي يستمر ليفربول ويصبح أرني سلوت 2.0، قد يغادر هو أو فان ديك أو كلاهما في الصيف.
"أعلم أنهما وقعا على شروط أفضل وأطول أمدًا، لكنني أعتقد أن ذلك كان لرؤية كيف سيكون أداء لاعبين مثل [هوغو] إيكيتيكي وإيساك وويرتز. لم يكن الأمر جيدًا في الوقت الحالي، فهم بحاجة إليهما لبقية الموسم، لكنني أعتقد أنه إذا كنت ستدلل إيساك وويرتز باعتبارهما النجمين الجدد في ليفربول، فإن النجوم القدامى يجب أن يرحلوا.
"أعتقد أن بعض غضب مو كان بسبب وصول إيساك وويرتز وحصولهما على 6000 تغريدة تقول "مرحبًا بويرتز، مرحبًا بإيساك، أنتما أفضل شيء منذ اختراع الخبز المقطّع". أعتقد أنه يشعر ببعض الجرح وقليل من عدم الاحترام بسبب ذلك.
"الجواب الوحيد هو، هل يمكنهم جميعًا اللعب معًا بشكل جيد أم أن الخيار الأكثر ترجيحًا - وهذا ما أعتقده - هو أن يظل فان ديك لموسم واحد آخر، لكنني أعتقد أن مو سيغادر في الصيف، هذا مؤكد".
ليفربول يبحث عن خلفاء لنجومه الكبار
لم يبد فان ديك أي مؤشر على رغبته في الانتقال قبل بلوغه 35 عامًا، على الرغم من أن ليفربول في صدد التعاقد مع خليفة طويل الأمد للاعب الدولي الهولندي في قلب دفاعه الرباعي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) لضم جيريمي جاكيه.
لم يصدر صلاح أي تصريح علني بشأن مستقبله حتى الآن، مما ترك مشجعي ليفربول في حالة ترقب، حيث يركز "الملك المصري" الذي حطم الأرقام القياسية على إنهاء موسم 2025-26 بأفضل شكل ممكن - مع استمرار فريق سلوت في السعي وراء لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى جانب محاولة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.
