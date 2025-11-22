"نتلقى أهدافًا سهلة وعليكم تحمل المسؤولية" .. فان دايك يلوم زملائه في ليفربول بعد الهزيمة من نوتنجهام!

استمرت سلسلة النتائج السيئة لليفربول في أول مباراة له بعد العودة من المباريات الدولية. تأخر الريدز بهدف مثير للجدل سجله موريللو في الدقيقة 33 في أنفيلد. قرر VAR أن دان ندوي لم يتدخل في خط رؤية أليسون، حيث سجل المدافع البرازيلي الهدف بعد أن فشل ليفربول في إبعاد الكرة من ركنية.

حصل الريدز على بعض الراحة عندما تم إلغاء هدف إيجور جيسوس بشكل غامض بعد لحظات بسبب لمسة يد، على الرغم من أن الإعادة أظهرت بوضوح أن الكرة لم تلمس يد المهاجم. على الرغم من ذلك، كافح أصحاب الأرض من أجل الحصول على موطئ قدم أمام فريق شون دايتش. حقق فورست فوزًا مشهورًا بفضل هدف نيكولو سافونا في الدقيقة 46 وهدف مورغان جيبس-وايت في الدقيقة 78.

دفع هذا الانهيار المؤسف فان دايك إلى توبيخ زملائه. انتقد قائد ليفربول زملاءه بسبب ميلهم إلى استقبال الأهداف من الكرات الثابتة، ودعا الفريق بأكمله إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن سجل الفريق الدفاعي. كما رفض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلقاء اللوم على قرار الحكم في هزيمتهم، بينما أرسل أيضًا رسالة إلى جماهير ليفربول. غادر العديد من الحاضرين في أنفيلد المباراة مبكرًا بسبب معاناة فريقهم مرة أخرى.