فيران توريس وبيدري يكشفان عن العقوبة القاسية التي يفرضها هانسي فليك على لاعبي برشلونة الذين يتأخرون عن حضور اجتماعات الفريق

وفقًا للاعبين، أصبحت عواقب عدم الالتزام بالمواعيد باهظة الثمن. كشف بيدري، الذي عاد مؤخرًا إلى الملاعب بعد إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، عن التغيير في الإجراءات التأديبية. وأوضح لاعب خط الوسط: "فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد، قمنا بتغيير بسيط. إذا تأخرت، تدفع غرامة". يؤكد هذا التغيير أن فليك يعطي الأولوية لبيئة مهنية حيث تنطبق القواعد على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم في هرمية الفريق الأول.

وسارع توريس إلى توضيح المبالغ المذهلة التي ينطوي عليها ذلك، مشيرًا إلى أن الغرامة تبلغ "40 ألف يورو للتأخر 10 دقائق في يوم المباراة". ثم مازح المهاجم السابق لمانشستر سيتي قائلاً: "لا أستطيع أن أتخيل كم سيكون المبلغ في حالة التأخر 20 دقيقة. من الأفضل أن ترسل له صورة لإيبوبروفين!" قبل أن يضيف أن العقوبة الجديدة "تؤلم أكثر، أؤكد لك ذلك".