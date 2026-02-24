Getty Images Sport
فيران توريس وبيدري يكشفان عن العقوبة القاسية التي يفرضها هانسي فليك على لاعبي برشلونة الذين يتأخرون عن حضور اجتماعات الفريق
آلية الساعة في كامب نو
وقد أوضح الثنائي، الذي ظهر معًا في البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير El Hormiguero، أن نهج فليك تجاه التأخير قد تطور هذا الموسم. ففي حين أن المخالفات السابقة كانت تؤدي إلى استبعاد اللاعبين من تشكيلة المباراة، فقد حول المدرب الألماني تركيزه نحو رادع مالي أكبر. وقد أوضح فليك موقفه سابقًا بقوله: "[التأخر] هو عدم احترام، ليس لي بل لزملائه في الفريق والمؤسسة والمشجعين. ليس من الصعب الوصول في الوقت المحدد، لا يمكن أن يحدث هذا وقد حدث بالفعل".
ثمن التأخير الباهظ
وفقًا للاعبين، أصبحت عواقب عدم الالتزام بالمواعيد باهظة الثمن. كشف بيدري، الذي عاد مؤخرًا إلى الملاعب بعد إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، عن التغيير في الإجراءات التأديبية. وأوضح لاعب خط الوسط: "فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد، قمنا بتغيير بسيط. إذا تأخرت، تدفع غرامة". يؤكد هذا التغيير أن فليك يعطي الأولوية لبيئة مهنية حيث تنطبق القواعد على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم في هرمية الفريق الأول.
وسارع توريس إلى توضيح المبالغ المذهلة التي ينطوي عليها ذلك، مشيرًا إلى أن الغرامة تبلغ "40 ألف يورو للتأخر 10 دقائق في يوم المباراة". ثم مازح المهاجم السابق لمانشستر سيتي قائلاً: "لا أستطيع أن أتخيل كم سيكون المبلغ في حالة التأخر 20 دقيقة. من الأفضل أن ترسل له صورة لإيبوبروفين!" قبل أن يضيف أن العقوبة الجديدة "تؤلم أكثر، أؤكد لك ذلك".
من مقاعد البدلاء إلى رصيد البنك
هذه الإجراءات المالية الصارمة تمثل خروجًا عن العقوبات الرياضية التي شوهدت في وقت سابق من ولاية فليك. في السابق، وجد اللاعب الدولي الفرنسي جول كوندي نفسه محلًا إلى مقاعد البدلاء في ثلاث مناسبات على الأقل الموسم الماضي لتأخره عن حضور اجتماعات الفريق قبل المباريات. ومع ذلك، يبدو أن فليك قرر أن ضرب جيوب اللاعبين هو وسيلة أكثر فعالية للحفاظ على النظام.
على الرغم من القواعد الصارمة المتعلقة بالوقت، يصر اللاعبون على أن فليك بعيد كل البعد عن كونه ديكتاتورًا لا يعرف المرح. وكشفوا أن مدرب بايرن ميونيخ السابق يتسم بمرونة مدهشة عندما يتعلق الأمر بعادات الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفالات في غرفة تغيير الملابس. وأشار كل من فيران وبيدري إلى أن فليك "لا يتدخل" في مقاطع TikTok والرقصات التي يؤديها أعضاء الفريق الأصغر سنًا بشكل متكرر.
فياريال التالي والبحث عن المعجزة
سيخضع الانضباط الداخلي للبلوغرانا لاختبار صعب على أرض الملعب هذا الأسبوع. من المقرر أن يستضيف بيدري وزملاؤه فيلاريل في الدوري الإسباني هذا السبت، في مباراة محلية حاسمة تمهد لمهمة ضخمة في الكأس. يستعد رجال فليك لمحاولة تاريخية للعودة في كأس الملك، حيث يتجه برشلونة إلى مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك بحاجة إلى قلب تأخره بفارق 4-0 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد للحفاظ على حلمه بالفوز باللقب. للتغلب على الروجيبانكوس، سيحتاج الفريق إلى أكثر من مجرد الالتزام بالمواعيد في غرفة الملابس - سيحتاج إلى أداء متناسق وخالٍ من الأخطاء على العشب لمحو أحد أصعب النتائج في تاريخ النادي الحديث.
