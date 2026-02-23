فيديو | مشاهد مؤسفة في ديربي صربيا الكبير .. أرناوتوفيتش يسجل والمطافيء تقتحم المدرجات!

رفع ماركو أرناوتوفيتش، الذي يبلغ من العمر أكثر من ضعف عمر زميله صاحب الهدف الأول، النتيجة إلى 2-0. كان اللاعب النمساوي البالغ من العمر 36 عامًا والأصل الصربي قد انتقل قبل بداية الموسم من إنتر إلى ريد ستار دون مقابل، حيث يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي.

بسبب إصابات متكررة، لم يشارك أرناوتوفيتش في المباريات بشكل منتظم حتى الآن. في نهاية ديسمبر، انتقده المدير العام زفيزدان تيرزيتش علناً. قال تيرزيتش في مقابلة مع موقع Mozzartsport: "نعم، كنت أتوقع منه أكثر من ذلك. كان يتعرض للإصابة مراراً وتكراراً. عليه أن يسأل نفسه لماذا يتعرض للإصابة باستمرار. هل السبب هو وزنه الزائد أم ربما نظامه الغذائي ونمط حياته؟"

بعد أن تصدى حارس مرمى ريد ستار ماتيوس لركلة جزاء من ميلان فوكوتيتش لاعب بارتيزان، سجل ألكسندر كاتاي - البالغ من العمر 35 عامًا وهو نجم قديم آخر - الهدف الثالث والنهائي. وذلك بعد تمريرة من كوستوف الصاعد.