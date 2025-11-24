فيديو | صفعه على وجهه.. طرد نجم إيفرتون في مواجهة مانشستر يونايتد والسبب ضرب زميله!

وفقًا لشبكة "بي بي سي سبورت"، حصل أرسنال، والآن إيفرتون، على عدد من البطاقات الحمراء أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بلغ عددها 110 بطاقة. علاوة على ذلك، أصبح إدريسا جاي، أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في الدوري بسبب شجاره مع زميله في الفريق منذ ثنائي ستوك سيتي ريكاردو فولر وأندي جريفين في ديسمبر 2008.

وبالمناسبة، تنص قوانين "السلوك العنيف" على ما يلي: "مخالفة تستوجب الطرد - ضرب خصم أو أي شخص آخر على الرأس أو الوجه باليد أو الذراع، ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة".

ووفقًا لنيفيل، كان من الممكن تجنب ذلك بسهولة لو تم إعطاء البطاقة الصحيحة.

وقال نيفيل: "هل كانت القوة المستخدمة ضئيلة؟ هذا هو السؤال. أعتقد أنها كانت ضئيلة. لا أعتقد أن الأمر كان كبيرًا على الإطلاق، لم يكونوا يتشاجرون، لم يكن شجارًا. كان من الممكن التعامل مع الأمر ببطاقة صفراء. لا أعتقد أنه كان من الضروري إعطاء بطاقة حمراء. أحاول الآن أن أتخيل ما سيقوله جاي وكين عندما يصلان إلى غرفة الملابس. كيف سيكون ذلك؟"