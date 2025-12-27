فيديو | بعدما "شعر بالخجل" من تصرفه في واقعة سابقة.. جوارديولا ينفجر غضبًا تجاه أحد المصورين!

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026. بعد شوط أول سلبي تميز بالصمود الدفاعي لأصحاب الأرض، شهد مطلع الشوط الثاني إثارة كبيرة؛ حيث افتتح تيجاني رايندرز التسجيل للسيتي في الدقيقة 48 بعد تمريرة من ريان شرقي.

لم يدم تقدم الضيوف طويلاً، إذ أدرك نوتنجهام التعادل سريعاً عبر أوماري هاتشينسون في الدقيقة 54 من هجمة مرتدة.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، خطف النجم المتألق ريان شرقي الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 83 عبر تسديدة قوية بعيدة المدى، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على اللقب بعد أن نجح الفريق في الحفاظ على تقدمه في الدقائق المتبقية.