Getty Images Sport
فيديو | بعدما "شعر بالخجل" من تصرفه في واقعة سابقة.. جوارديولا ينفجر غضبًا تجاه أحد المصورين!
مانشستر سيتي يواصل انتصاراته
حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026. بعد شوط أول سلبي تميز بالصمود الدفاعي لأصحاب الأرض، شهد مطلع الشوط الثاني إثارة كبيرة؛ حيث افتتح تيجاني رايندرز التسجيل للسيتي في الدقيقة 48 بعد تمريرة من ريان شرقي.
لم يدم تقدم الضيوف طويلاً، إذ أدرك نوتنجهام التعادل سريعاً عبر أوماري هاتشينسون في الدقيقة 54 من هجمة مرتدة.
وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، خطف النجم المتألق ريان شرقي الأضواء بتسجيله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 83 عبر تسديدة قوية بعيدة المدى، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على اللقب بعد أن نجح الفريق في الحفاظ على تقدمه في الدقائق المتبقية.
جوارديولا ينفجر غضبًا
بينما كان جوارديولا يحيي جماهير فريقه الحاضرة في مدرجات ملعب سيتي جراوند عقب صافرة النهاية، مرت أحد المصورين بكاميرا البث من أمام المدرب الإسباني مباشرة (لتصويره عن قرب).
أشعل المدرب الإسباني الأجواء برد فعل غاضب ومفاجئ تجاه العدسات، حيث توقف مباشرة عن تحية الجماهير وأبدى استنكارًا كبيرًا لتصرف المصور، قبل أن يشير له بغضب، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وثقت عدسات الكاميرات لحظة غضب عارمة انتابت بيب جوارديولا فور إطلاق صافرة النهاية، حيث بدا في حالة من الانفعال الشديد، وقام بالتلويح بيديه بطريقة عصبية وتوجيه كلمات حادة للمصور، في إشارة واضحة لرفضه التصوير بهذه الطريقة اللصيقة أو التطفل على لحظات الفريق الخاصة بعد اللقاء.
ليست المرة الأولى
لم تكن واقعة اليوم هي الأولى من نوعها، ففي سيناريو مشابه خلال شهر نوفمبر 2025، عاش بيب جوارديولا لحظات توتر شديدة عقب خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف في ملعب "سانت جيمس بارك". فبعد صافرة النهاية، وثقت العدسات انفجار المدرب الإسباني غضباً في وجه مصور كان يلاحق انفعالاته بالقرب من المنطقة الفنية، حيث وبخه بشدة محاولاً منعه من التصوير قبل أن يتدخل أحد العاملين لتهدئة الموقف.
إلا أن جوارديولا عاد لاحقاً في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باير ليفركوزن ليقدم اعتذاراً علنياً، معترفاً بأنه شعر بـ "الخجل والإحراج" مما بدر منه عند مشاهدة اللقطات. وبرر تصرفه بأنه بشر يرتكب الأخطاء وليس شخصاً مثالياً رغم خوضه أكثر من 1000 مباراة في مسيرته، كاشفاً أنه اعتذر للمصور بعد ثانية واحدة فقط من الواقعة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن انفعالاته نابعة من رغبته الدائمة في حماية فريقه والدفاع عن ناديه.
- Getty/GOAL
ماذا بعد لمانشستر سيتي؟
يستهل مانشستر سيتي عام 2026 بجدول مباريات مكثف وحاسم في مختلف البطولات، حيث يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة سندرلاند خارج قواعده يوم 1 يناير، قبل أن يخوض قمة من العيار الثقيل أمام تشيلسي يوم 4 يناير، تليها مباراة برايتون يوم 7 من الشهر نفسه.
وتتواصل التحديات المحلية بمباراة إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 10 يناير، قبل الصدام القوي أمام نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم 13 يناير. وتتجه الأنظار يوم 17 يناير إلى "ديربي مانشستر" المرتقب ضد الجار اليونايتد في أولد ترافورد.
وعلى الصعيد القاري، يعود الفريق لأجواء دوري أبطال أوروبا بمواجهة بودو/جليمت النرويجي يوم 20 يناير، ثم يختتم الشهر بلقاء وولفرهامبتون محلياً، ومواجهة جلطة سراي التركي أوروبياً يوم 28 يناير.
إعلان