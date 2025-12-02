يبدو أن احتفال جون دوران الجدلي بهدفه القاتل خلال مباراة ديربي إسطنبول بين فنربخشه وجلطة سراي في الدوري التركي مساء أمس لن يمر مرور الكرام، إذ كشفت مصادر صحفية عن نية جلطة سراي تقديم شكوى ضد اللاعب المعار من النصر.
فيديو | على غرار إيكاردي .. شكوى ضد جون دوران بعد احتفاله "الجدلي" خلال ديربي فنربخشه وجلطة سراي
ما القصة؟
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الجولة الـ14 من الدوري التركي الممتاز بين فنربخشه وضيفه جلطة سراي مساء أمس الإثنين.
ودخل فنربخشه المباراة على أمل القفز على صدارة جلطة سراي لقمة جدول الترتيب، حيث يتفوق الأخير بفارق نقطة وحيدة عن منافسه (32 نقطة مقابل 31).
النجم الألماني ليروي ساني تقدم أولًا للضيوف بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، لكن المهاجم الكولومبي جون دوران نجح في خطف نقطة التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 5+90 من عمر الديربي.
وكان دوران قد نزل بديلًا في الدقيقة 63 من عمر المباراة بدلًا من المهاجم المغربي يوسف النصيري، ليحقق المراد لفريقه بإحراز هدف في الوقت القاتل.
بهذه النتيجة يبقى الوضع كما هو عليه؛ جلطة سراي يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على فنربخشه "الوصيف".
احتفال مثير للجدل
سجل المهاجم المعار من النصر حتى نهاية الموسم الجاري هدفه القاتل برأسية جميلة، وبعدها انطلق صوب المدرجات المكتظة بجمهور فنربخشه واحتفل أمامهم بجنون وحماس هائل.
وقام اللاعب بحركة جدلية خلال احتفاله تعبيرًا عن القوة وقهر جلطة سراي ومنعه من الفوز، وقد أثار احتفاله جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصف بالمسيء، وسط مطالبات عديدة بعقابه.
شكوى جلطة سراي
المصادر الصحفية التركية كشفت النقاب عن نية جلطة سراي تقديم شكوى لدى الاتحاد التركي لكرة القدم ضد المهاجم الكولومبي بعد احتفاله بهدفه في مرمى الفريق خلال الديربي ضد فنربخشه.
صحيفة "Yeni Safak" التركية أوضحت أن إدارة جلطة سراي بصدد تقديم شكوى ضد دوران والمطالبة بعقابه بعد احتفاله الجدلي خلال الديربي، وقد أكد الصحفي جان بيدل تلك الأخبار عبر حسابه الشخصي على منصة إكس.
وأوضحت الصحيفة أن حركة دوران كانت أكثر حدة وخطورة من تصرف زميله، إيدرسون، حارس مرمى فنربخشه، خلال مواجهة تشايكور ريزه سبور، حيث أحيل إلى اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم التركي لكن لم يتم عقابه.
حالة إيكاردي المشابهة
الصحافة التركية والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي سلطوا الضوء على فرض اللجنة التأديبية لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بجانب غرامة قدرها 19.500 ليرة تركية بسبب سوء سلوكه خلال مواجهة فريقه جلطة سراي أمام أنقرة جوتشو في فبراير 2024.
إيكاردي كان قد تعرض لهجوم من جمهور أنقرة جوتشو وقد رد بحركة مسيئة شبيهة لتلك التي قام بها دوران خلال مواجهة الأمس.
جمهور جلطة سراي طالب المسؤولين في اتحاد كرة القدم التركي بعقاب دوران على غرار إيكاردي، بل وصفوا تصرف مهاجم فنربخشه بأنه أكثر حدة وإساءة من سلوك المهاجم الأرجنتيني.
"ظاهرة" جون دوران
بجانب الهدف الثمين والاحتفال الجدلي، لفت دوران الأنظار إليه بظاهرة يتبعها في الموسم الجاري من الدوري التركي.
الكولومبي شارك في ثلاث مباريات بشكل أساسي مع فنربخشه بالموسم الجاري من الدوري المحلي جوزتيبي، كودجايليسبور وريزيسبور، لكن رغم ضعف الخصوم إلا أن دوران لم ينجح في هز شباك أي منهم.
في المقابل، شارك صاحب الـ21 عامًا كبديل في مباراتين أخرتين؛ أمام بشكتاش وجلطة سراي، ورغم قوة المنافسين إلا أن الكولومبي وصل للشباك!
أمام بشكتاش حيث الجولة الـ11 من الدوري التركي 2025-2026، لعب دوران آخر 24 دقيقة فقط، فكان المنقذ، بفضل هدف في الدقيقة 83، منح فنربخشه الفوز (3-2).
أما في ديربي جلطة سراي الليلة – فكما ذكرنا سلفًا – لعب دوران آخر 27 دقيقة، وجاء بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 5+90.
وما بين "المنقذ أمام الكبار" و"البديل الذهبي" مؤكد أن فنربخشه سيعيد حساباته بشأن الدفع بجون دوران بشكل أساسي في قادم المباريات .. فالبدء بيوسف النصيري ثم استبداله بالكولومبي أفضل للأخير وهو كذلك على المستوى الجماعي!
وماذا بعد؟
بالنسبة لجلطة سراي، فيستضيف في الجولة المقبلة من الدوري التركي (الـ15) فريق سامسونسبور، في الخامس من ديسمبر الجاري.
وبعد هذه المباراة المحلية، يحل الفريق التركي ضيفًا على موناكو الفرنسي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، والمقرر لها التاسع من ديسمبر الجاري.
أما بالنسبة لفنربخشه، فيحل ضيفًا على إسطنبول باشاكشهير في السادس من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي الممتاز.
وبعدها يلتقي ببران النرويجي في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2025-2026.