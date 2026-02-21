فيديو: "يا له من لاعب!" - خوان ماتا يذهل برونو فرنانديز بتسجيله هدفين مذهلين لصالح ملبورن فيكتوري

تحدث ماتا إلى وسائل الإعلام بعد المباراة عن استمتاعه بكرة القدم مع اقتراب عيد ميلاده الثامن والثلاثين. وقال: "لقد كانت ليلة ممتعة للغاية. أن تكون قادراً على اللعب على هذا المستوى، مع الفريق بأكمله، فإن المباريات المحلية تكون مميزة. [الهدف] كان غريزيًا. رأيت أن الحارس كان بعيدًا قليلاً عن مرماه. أحيانًا تحاول ذلك وينتهي الأمر بركلة ركنية، لكن هذه المرة دخلت الكرة. أعتقد أننا نظهر في المباريات المهمة ضد الفرق الكبيرة، واليوم كانت مباراة قوية للغاية. بدأنا بشكل جيد منذ البداية بقوة، وخلقنا فرصًا، ثم تمكنا من حسم المباراة في الشوط الثاني. نحن سعداء للغاية وفخورون جدًا.

كما اعترف اللاعب المخضرم بأنه يحب كرة القدم في الوقت الحالي، مضيفًا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالدافع. كرة القدم، في كثير من الأحيان، هي حالة ذهنية. أشعر أنني في بيتي هنا، مع أشخاص رائعين. كلما لعبت أكثر، كلما شعرت بتحسن. أعتقد أن هذه أخبار رائعة في هذه المرحلة من مسيرتي".