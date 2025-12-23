فيديو | هنا السر! .. احتفال مجنون من كارباخال بهدف الغرافة ضد الوحدة في مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة

أبقى الغرافة القطري على آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بانتصاره المثير والثمين مساء أمس على الوحدة الإماراتي في ملعب ثاني بن جاسم بهدف نظيف.

وسجل سيدو سانو هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل من المباراة، ليرتفع رصيد الغرافة إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند نقاطه الـ13 في المركز الرابع.

وتحمل الجولة القادمة مباراة حاسمة للفريق القطري خارج ملعبه أمام الاتحاد السعودي ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مصير الفريقين من التأهل للأدوار الإقصائية، فيما سيختتم الغرافة مبارياته في مرحلة الدوري بمواجهة تراكتور الإيراني في ملعبه.