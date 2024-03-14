فيديو | هدف رائع وخبر مٌقلق .. ميسي يسطع من جديد في تأهل إنتر ميامي أمام ناشفيل

صعود سهل لإنتر ميامي ومشاركة قصيرة للأرجنتيني

ليلة سعيدة قضاها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف على حساب خصمه العنيد ناشفيل.

مباراة الذهاب من دور الـ16 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب ناشفيل، لتكون الأمور سهلة على إنتر ميامي بسبب قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

ومع ذلك لم يكن ميسي ورفاقه بحاجة إلى هذه القاعدة، بعدما فازوا على الفريق الخصم بنتيجة 3/1، ليحجزوا مكانهم بالمرحلة القادمة من المباراة التي أقيمت بجنوب ولاية فلوريدا.