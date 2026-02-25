Getty Images Sport
ترجمه
فيديو: نجم مانشستر يونايتد أماد ديالو يختار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حالياً ويحدد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق
النخبة في عالم كرة القدم
عندما طلبت منه ESPN تسمية أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، عكست اختيارات أماد تقديره العميق لموهبة وعبقرية لاعبي الدوري الإسباني. اختار نجم مانشستر يونايتد الصاعد لامين يامال وكيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي كثلاثيته المفضلة، متجاهلاً بشكل ملحوظ أسماء لامعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح المواهب المتفجرة التي تهيمن حالياً على الساحة الإسبانية والفرنسية.
تشير هذه التفضيلات للمراكز الإبداعية في إسبانيا وفرنسا إلى أن أماد ينجذب بشكل خاص إلى المراوغين "الخالصين" الذين يتألقون في المواقف الفردية. من خلال تجاهله لأسماء كبيرة مثل إرلينغ هالاند أو نجوم خط وسط مانشستر سيتي، أظهر أماد تفضيله الشخصي للطابع الجمالي والمتقلب للعبة.
الثلاثي "الكهربائي": أفضل لاعبي الجناح المفضلين لدى أماد
تعكس اختيارات نجم مانشستر يونايتد تقديره العميق للبراعة والمباشرة، وهي سمات يحاول غالبًا أن يعكسها في لعبه تحت الأضواء الساطعة في مسرح الأحلام. يذكر ديالو لاعب بايرن ميونيخ لويس دياز ضمن أفضل ثلاثة لاعبي جناح مفضلين لديه، إلى جانب لامين يامال وفينيسيوس جونيور. إن إدراج لاعب ليفربول السابق إلى جانب هيمنة فينيسيوس لاعب ريال مدريد وصعود نجم برشلونة الشاب يامال يسلط الضوء على مدى تقدير زملائه المحترفين للاعب الكولومبي.
تكريم الأساطير والأيقونات الأفريقية
ثم انتقلت المحادثة إلى النقاش حول أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنظر إلى الأساطير الذين بنوا سمعة الدوري، حدد أماد تييري هنري وواين روني وكريستيانو رونالدو كأعظم ثلاثة لاعبين في تاريخ المسابقة. وهي اختيارات تربط بين العصور الذهبية لمانشستر يونايتد وفترة "اللاهزمين" لأرسنال، مما يعكس احترامه لتراث الدوري.
بصفته إيفواريًا فخورًا، أشاد أماد أيضًا بروّاد كرة القدم الأفريقية. تضمنت قائمته لأفضل ثلاثة لاعبين أفارقة على الإطلاق زميله الأسطوري ديدييه دروغبا، إلى جانب صامويل إيتو ويايا توري. يسلط هذا الاختيار الضوء على التأثير الهائل الذي أحدثته هذه الأيقونات على الجيل الأصغر من المواهب الأفريقية التي تترك بصمتها حاليًا في أوروبا.
- AFP
الحياة في كارينغتون: الدائرة المقربة من أماد
بالإضافة إلى ذوقه العالمي، قدم أماد لمحة عن ديناميكيات غرفة الملابس في مانشستر يونايتد. عندما سُئل عن أصدقائه المقربين في النادي، ذكر ليني يورو وبريان مبيومو وأيدن هيفن.
بينما يواصل أماد تطوره في أولد ترافورد، من الواضح أنه يبحث عن الإلهام من أفضل اللاعبين في هذا المجال. بعد أن سجل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بدأ الجناح الشاب في ترجمة هذا الإلهام إلى نتائج ملموسة على أرض الملعب. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه تكرار التأثير المدمر للاعبين الذين يعجب بهم، لكن ذوقه في اختيار المواهب - من تراث هنري إلى براعة دياز الحديثة - يشير إلى أنه يعرف بالضبط ما يتطلبه الوصول إلى قمة هذه الرياضة.
إعلان