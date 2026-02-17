فيديو: نجم المنتخب الأمريكي هاجي رايت يسجل ثلاثية مذهلة ليقضي على ميدلسبرو ويعيد فريق كوفنتري بقيادة فرانك لامبارد إلى صدارة الدوري الإنجليزي

رايت، الذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدفًا، كان نجم المباراة بلا شك في لقاء كوفنتري ضد بورو. سدد الكرة في القائم في أول فرصة ملحوظة في المباراة، قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 21.

جاء هدفه الثاني بمساعدة من حارس مرمى سكاي بلوز كارل راشوورث، الذي أرسل تمريرة قوية من منتصف الملعب، حيث أظهر رايت قوة جيدة في التخلص من رقابة مدافعه وتسديد الكرة في الزاوية السفلية.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي يأمل في المشاركة مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم على أرضه هذا الصيف، أكمل ثلاثيته وحصل على كرة المباراة بعد أن حافظ على رباطة جأشه وسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وعلق لامبارد على أداء رايت الرائع قائلاً: "هاجي يبقي رأسه منخفضاً، وهو يعمل بجد ونحن نعرف ما يمكن أن يكون عليه هاجي عندما يكون في هذه الحالة. أنا سعيد جداً من أجله وعليه أن يستمر على هذا المنوال. خاصة في المباريات عالية المستوى، عليك أن تسجل في اللحظات الحاسمة وهذا ما فعلناه اليوم. الجميع عملوا بجد وهاجي أنجز المهمة".