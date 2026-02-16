فيديو: ميكيل أرتيتا يواجه موقفًا محرجًا مع مشجع أرسنال يطلب توقيعه أثناء مغادرته ملعب الإمارات مع عائلته

وقد أخبر أرتاتا الصحفيين أنه شاهد فريق آرسنال يتغلب على ويجان بسهولة وبأقل جهد ممكن: "كان ذلك رائعاً. كان من الواضح على الفور أن الأمور تسير على ما يرام. كان اللاعبون نشيطين للغاية وحادين للغاية. ونعم، لقد ألحقنا بهم الكثير من الضرر.

"نحن سعداء جدًا بتأهلنا إلى الدور التالي. هذا ما كنا نريد تحقيقه وأعتقد أننا حققناه بالطريقة التي أردناها، مع إجراء الكثير من التغييرات. لكن الفريق أظهر رغبة حقيقية في المقام الأول، وهو الأمر الأهم عندما تلعب ضد هذا النوع من الفرق في المسابقة.

"ثم التماسك، الذي لا يكون موجودًا عادةً من البداية بسبب كمية التغييرات التي أجريتها. لكن الفريق، على ما أعتقد، لعب بكثافة كبيرة، ونوايا كبيرة للعب إلى الأمام، وتهديد الخصم باستمرار، وسجلنا بعض الأهداف الرائعة في الشوط الأول. هذا ما صنع الفارق".

سيعود أرسنال - الذي وصل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس كاراباو، ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا - إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء عندما يزور ولفرهامبتون المتذيل. سيدخل الفريق تلك المباراة متصدراً جدول الترتيب بفارق أربع نقاط.