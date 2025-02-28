فيديو | "الاحترام يؤخذ بالقوة ووقت التفاوض انتهى!" .. نجم الأهلي يتوعد الهلال بـ"ليلة لا يُمكن نسيانها"

كلاسيكو ناري مرتقب

أثار أحد نجوم النادي الأهلي "الجدل"، قبل ساعات قليلة للغاية، من كلاسيكو المملكة العربية السعودية ضد الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي يحل ضيفًا على الهلال، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة – بتوقيت مكة المكرمة -، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن يكون هُناك بديل أمام الناديين، إلا تحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو؛ إذا أرادا الحفاظ على حظوظيهما في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الحالي.