فيديو مؤثر جدًا .. محمد سيماكان يُودع رمضان بطريقته الخاصة!

نجم النصر كان سعيدًا بقضاء رمضان في السعودية

ودع محمد سيماكان، قلب دفاع نادي النصر، شهر رمضان الكريم بطريقته الخاصة، إذ نشر مقطع فيديو مؤثر للغاية عبر "تيك توك".

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سيماكان يستعد مع النصر حاليًا؛ لاستئناف المسابقات المحلية والقارية للأندية؛ وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات، والتي استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا.

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وسيكون النصر على موعد مع ديربي ناري أمام الهلال، في أولى مبارياته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؛ وتحديدًا يوم 4 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.