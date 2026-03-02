تُظهر اللقطات المصورة اللاعب الدولي الاسكتلندي وهو منحني الظهر ويكافح بشكل واضح بينما تستعد الفرق لاستئناف المباراة مع تعادل النتيجة 0-0. بعد لحظات، لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من كبح ما تناوله في الشوط الأول، فقذف بالقيء على العشب. على الرغم من هذه المشاهد المقلقة، تمكن ماكبرني من التعافي وبقي بشكل لافت على أرض الملعب طوال 90 دقيقة، بينما حافظ هال على مساعيه للترقية. بعد صافرة النهاية، لجأ اللاعب السابق في شيفيلد يونايتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على المقطع الذي أثار قلق المشجعين على صحته. بجرعة صحية من الفكاهة الذاتية، حدد ماكبرني السبب وراء مرضه في منتصف المباراة. نشر المهاجم على X إلى جانب رموز تعبيرية للضحك والتقيؤ، وقال مازحاً: "قد أحتاج إلى تقليل تناول جيل الكافيين في الشوط الأول". أكدت هذه الاستجابة المرحة أن المشكلة كانت رد فعل مؤقت على مكملاته الغذائية وليس فيروسًا طويل الأمد.
فيديو: مهاجم هال سيتي أولي ماكبرني يتقيأ على أرض الملعب بسبب تناوله جيل الكافيين
ماكبرني يشرح مرضه في منتصف المباراة
هال سيتي يحافظ على زخم الصعود
على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مهاجمهم النجم، تمكن هال سيتي من تجاوز المباراة الصعبة خارج أرضه وحقق فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0. سجل مات كروكس الهدف الحاسم في الشوط الثاني، ليضمن أن محنة ماكبرني غير السارة لم تذهب سدى. أظهر هال سيتي موهبة في تحقيق الانتصارات الصعبة هذا الموسم، وهي سمة غالبًا ما تكون ضرورية لتجاوز جدول المباريات المرهق المكون من 46 مباراة في الدرجة الثانية الإنجليزية. هذا النتيجة تبقي فريق النمور في صدارة السباق للعودة إلى الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق لإنهاء عقد من الغياب عن الدوري الممتاز وتأمين مكان في المباريات الفاصلة.
وفي حديثه إلى راديو بي بي سي هامبرسايد، كان المدير الفني سيرجي جاكيروفيتش صريحًا بشأن عيوب فريقه طوال المباراة، حيث قال: "لم نلعب جيدًا، كان أداؤنا متوسطًا. أهدرنا الكثير من الفرص، يمكنك أن تلعب ولكنك لا تملك السيطرة – (ارتكبنا) أخطاء غير قسرية، وأهدرنا الكرة. في الشوط الأول اتفقنا على أننا يمكننا اللعب بثقة أكبر – أن نكون أكثر عموديّة وزدنا من طاقتنا بالتبديلات – (لم نكن) 100٪ في الشوط الأول. كنت غاضباً – لم يكن هذا هو شكلنا، أدائنا. لم أعد أهتم بالانطباعات، لكنني أريد أن نلعب بشكل أفضل بكثير. شعرت أننا حظينا بفرصة واحدة لأننا كنا في الغالب في نصف ملعبنا. حصلنا على ثلاث نقاط وهذا هو الأهم".
ما هو المستقبل الذي ينتظر ماكبرني وهال سيتي؟
مع اشتداد حملة الترويج، سيكون وجود ماكبرني حيوياً لبقية الحملة، على الرغم من أنه من المرجح أن يعيد النظر في نهجه الغذائي للمباريات المستقبلية. لقد أصبح بطلاً شعبياً في ملعب MKM منذ انتقاله الصيف الماضي، وقدرته على إكمال المباراة بالكامل على الرغم من عدم ارتياحه الجسدي في Fratton Park تجسد العزيمة التي يريد جاكيروفيتش رؤيتها. مع اشتداد المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، سيحتاج هال سيتي إلى أن يحافظ مهاجمه الرئيسي على رباطة جأشه - ومكملاته الغذائية في الاستراحة - إذا أراد الفريق أن ينجح في التصفيات. من المقرر أن يواجه هال سيتي منافسه على الصعود، إيبسويتش تاون، يوم الثلاثاء في بورتمان رود.