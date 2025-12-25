فيديو | أشار لزميله بـ"الغطس" .. تصرف غريب من فرانك كيسييه يثير جدلًا في كأس أمم إفريقيا!

إثارة كأس أمم إفريقيا 2025، لم تبدأ مع البطولة فقط، بل قبلها أيضًا، في ظل بعض القصص الغريبة التي رافقت استعدادات المنتخبات للكان.

البداية كانت بأزمة الكاميرون قبل انطلاق البطولة المُقامة في المغرب، في ظل الأزمة بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي، والمدرب البلجيكي مارك بيريس، والإعلان عن قائمتين مختلفين للأسود غير المروّضة في البطولة.

يأتي ذلك بعد قرار إيتو بإقالة المدرب بيريس من منصبه، وتعيين ديفيد باجو كمدير فني للمنتخب، إلا أن بيريس رفض هذا القرار، مؤكدًا أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا بإنهاء عمله، وأنه مستمر وفق عقده مع وزارة الرياضة.

أضف إلى ذلك، أزمة منتخب أوغندا، الذي قرر لاعبوه الإضراب عن التدريبات، السبت الماضي، بسبب عدم الحصول على مستحقات التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.

وكان من المفترض أن يحصل كل لاعب على مبلغ 10 آلاف دولار، بعد إنجاز تأهل "الرافعات" إلى البطولة الإفريقية، وهو مبلغ يختلف بحسب عدد المباريات التي خاضها كل لاعب في تصفيات الصعود.

وتراجع الاتحاد الأوغندي بشكل مفاجئ، مفسرًا بأن الحكومة هي المسؤولة عن سداد المبلغ، ولم تفعل بعد، علمًا بأن الاتحاد المحلي عقد اجتماعًا مع اللاعبين، الجمعة، إلا أنه انتهى دون التوصل لأي اتفاق.