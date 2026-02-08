فيديو | قاطع مقابلته التلفزيونية.. كول بالمر يجبر ليام روسينيور على الضحك!

كان بالمر استثنائيًا مع البلوز في المباراة خارج أرضه أمام وولفرهامبتون المتذيل للجدول، وسجل جميع أهداف تشيلسي في الفوز 3-1. كان الإنجليزي جاهزًا لتسجيل هدفين من ركلتي جزاء بعد أن تعرض جواو بيدرو للعرقلة في منطقة الجزاء مرتين. خدع بالمر خوسيه سا في كلتا ركلتي الجزاء ليعلن عودته إلى التشكيلة ومهام ركلات الجزاء بثقة.

ثم أكمل ثلاثية الأهداف وحسم الفوز عندما مرر مارك كوكوريلا الكرة إلى الخلف وسددها بالمر بقوة لتتجاوز الحارس البرتغالي والمدافعين على خط المرمى. كان هذا الأداء بمثابة عودة بالمر إلى أفضل مستوياته، وهو مستوى لم يظهر إلا بين الحين والآخر في موسم مليء بالإصابات.

بعد المباراة، كان روسينيور حريصًا على الإشادة بلاعبه الرئيسي، لكن سرعان ما قاطعه نجم مانشستر سيتي السابق. كان بالمر، الذي أقام علاقة قوية مع مدربه الجديد، حريصًا على المزاح بعد أداء مهم بعيدًا عن ستامفورد بريدج.