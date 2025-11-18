تم وصف نيمار بأنه "انتهى"، حيث ردّ المشجعون على "المشهد المحزن" لرؤية الأيقونة البرازيلية يفشل في محاولتين لركلة قوس قزح خلال فوز سانتوس المفاجئ على بالميراس. يُعتبر أن نيمار قد قدم أداءً رائعًا في تلك المباراة، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال يمتلك السحر الذي كان يميزه في الماضي والذي سمح له بإضاءة المسرح العالمي.
فيديو |"مشهد حزين" .. الجمهور يُطالب نيمار بالاعتزال بعد فشل "استعراضه المهاري" أمام بالميراس
نيمار يحاول إنقاذ سانتوس من الهبوط
عاد أفضل هداف في تاريخ البرازيل إلى وطنه منذ يناير، بعد أن عاد إلى جذوره عقب إنهاء عقده المربح مع نادي الهلال السعودي. تم إلغاء هذا العقد بعد تعافيه من إصابة في أربطة الركبة.
وتعرض لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لمزيد من الانتكاسات البدنية في أمريكا الجنوبية، حيث يكافح من أجل تقديم الإلهام لفريق سانتوس في معركته المستمرة لتجنب الهبوط في 2025.
شاهد نيمار يفشل في محاولتين لركلة قوس قزح
المشجعون يحثون أسطورة البرازيل نيمار على الاعتزال
لقد ساعدهم بالفعل في تحقيق فوز مفاجئ على بالميراس المتصدر، لكنه لم يتمكن من تقديم أي لحظة رائعة غيرت مجرى المباراة في تلك المواجهة. حاول نيمار بذل قصارى جهده في هذا المجال، لكن حركتين قريبتين من علم الزاوية لفتتا انتباه المتفرجين لأسباب خاطئة.
قال@PolymarketFC عند مشاركة مقطع فيديو لحركات نيمار الفاشلة: "مشهد محزن! نيمار لم يعد يمتلك الموهبة". وأضاف @Harisson_utd "الأخ أصبح عاجزًا"، بينما قال @TheLondonLad_: "اترك كرة القدم قبل أن تتركك كرة القدم. يجب أن يتقاعد. لا عيب في ذلك".
وفي نفس السياق، قال @DRealist009: "اعتزل يا أخي." وواصل @LincolnLumbe نفس الموضوع عندما نشر: "يجب أن يعتزل قبل أن يلطخ إرثه."
- Getty Images
هل لا يزال نيمار يتمتع بموهبته؟ لاعبو المنتخب البرازيلي السابقون يعطون رأيهم
بينما لم يكن بعض المشجعين راضين عما رأوه من نيمار، قال المدافع البرازيلي الدولي السابق لويساو لبرنامج Resenha da Rodada على قناة ESPN: "لعب نيمار مع زملائه في الفريق، على عكس ما قاله في المقابلة التي أجراها آخر مرة، كان جزءًا من الفريق وهذا ما جعل الأمر صعبًا على بالميراس".
وأضاف لويس فابيانو: "أدرك نيمار أنه بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم لزملائه في الفريق. كل ما فعله ضد فلامنجو، فعل عكسه، وتراجع. عندما يتراجع، يبرز أسلوبه في لعب كرة القدم أكثر قليلاً. إنه ليس نيمار الذي نراه عادةً، لكنه يبرز من بين لاعبي فريق سانتوس؛ عندما تكون الكرة بين قدميه، ينتج عنها شيء جيد".
التالي لنيمار
قال فابيو سانتوس عن نيمار - الذي سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية العام - أنه لا يزال قادرًا على إخراج أفضل ما لدى من حوله: "لقد جعل زملاءه يلعبون بشكل أفضل. في المواقف التي اعتدنا أن نراه فيها يحاول المراوغة أو التسديد، قام بتمريرة أبسط، مما جعل زملائه يلعبون بشكل أفضل. هذا هو القيادة الفنية التي كنا نطالب بها. مع هدوء نيمار، واتخاذه موقف القائد، من الطبيعي أن يلعب بشكل جيد ويجعل الآخرين يلعبون بشكل جيد.
"لقد ناقشنا هذا الأمر كثيرًا. لكي يقدم أداءً أفضل، يحتاج إلى حركة جيدة من زملائه في الفريق، ولكنه يحتاج أيضًا إلى أن يلعبوا. اليوم هو لاعب يحتاج إلى الجماعة أكثر بكثير؛ إنه مختلف، يرى المباراة بشكل مختلف، ولكنه يحتاج إلى زملائه في الفريق. ما برز بشكل إيجابي في هذه المباراة هو أنه لم يتجادل مع الحكم أو زملائه في الفريق".
رفع الفوز على بالميراس سانتوس إلى المركز السادس عشر في الجدول وخرج من منطقة الهبوط. سيعود نيمار وزملاؤه إلى الملاعب يوم الأربعاء عندما يستضيفون ميراسول.