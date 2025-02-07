فيديو | مشجع يفاجئ عمر السومة برمي "شال الأهلي" عليه .. وهكذا تصرف اللاعب!

ماذا فعل عمر السومة؟..

"ما الحب إلا للحبيب الأولِ!"؛ فتصرفات النجم عمر السومة وتصريحاته المستمرة عن النادي الأهلي، تثبت هذا الأمر.

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السومة البالغ من العمر 35 سنة، كتب المجد لمدة 8 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتحديدًا في الفترة من 2014 إلى 2022.

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لكن.. نهاية قصة النجم السوري مع قلعة الراقي، لم تكن كما تمنى أي عاشق لهذا الكيان؛ حيث رحل اللاعب في صيف 2022، بعد هبوط الفريق - لأول مرة في تاريخه - إلى دوري يلو.

وانضم السومة إلى العربي القطري، بعد الرحيل عن الأهلي؛ قبل أن يعود إلى الملاعب السعودية في يناير من عام 2025، من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة.