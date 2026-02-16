Goal.com
Neymar Santos 2025Getty
فيديو: مشاعر مختلطة لنيمار! النجم البرازيلي يحدث تأثيرًا فوريًا عند عودته من الإصابة مع سانتوس - لكنه يضيع فرصة سهلة ويغضب من قرار ركلة الجزاء

شعر نيمار بمشاعر مختلطة عند عودته إلى الملاعب مع سانتوس. عاد اللاعب الدولي البرازيلي، الذي يتشبث بحلمه في المشاركة في كأس العالم 2026، إلى الملاعب بعد تعافيه من جراحة في الركبة. وهو يسعى إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة، حيث شارك في مباراة ضد فيلو كلوب بعد أن دخل كبديل.

  • نيمار يعود بعد جراحة في الركبة

    حقق سانتوس فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-0 في تلك المباراة، حيث سجل المهاجم المخضرم غابرييل "غابيغول" باربوزا هدفين، أحدهما بمساعدة من نيمار الذي مرر الكرة إلى زميله. كان هناك الكثير مما يهتف له المشجعون المتحمسون، حيث رحب الكثيرون بعودة نيمار إلى الفريق.

    خضع صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عامًا لعملية جراحية في ديسمبر، بعد أن لعب وهو يعاني من الألم من أجل إنقاذ سانتوس من خطر الهبوط في آخر موسم له في الدوري البرازيلي. لم يستغرق نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وقتًا طويلاً للعودة إلى مستواه المعهود.

    أظهر مهاراته الرائعة في إرباك خصومه، حيث لم يفتقر نيمار إلى الثقة على الرغم من قضائه وقتًا أطول في غرفة العلاج. أحدث تأثيرًا فوريًا بعد دخوله من مقاعد البدلاء، حيث سارع المشجعون إلى الوقوف.

  • شاهد نيمار وهو يتخطى خصومه برقصته

  • نيمار حرم من ركلة جزاء وأضاع فرصة سهلة

    ومع ذلك، لم يكن الأمر سهلاً تماماً بالنسبة لنيمار عندما اتخذ خطواته الأولى للعودة إلى المنافسة. فقد بدا أنه تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء في إحدى المرات، عندما قفز فوق أرجل مداهمة، وغضب عندما رأى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء.

    كما وضع نيمار يديه على رأسه بعد أن أضاع فرصة رائعة لتسجيل اسمه على لائحة الهدافين. في هجمة متقنة من سانتوس، تم تمرير الكرة من خط التماس نحو نقطة الجزاء. وصل نيمار في الوقت المناسب، لكنه سدد الكرة بشكل سيئ للغاية، فمرت عالياً وبعيدة عن المرمى.

  • هل سيتم ضم نيمار إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم؟

    سيحاول النجم الجنوب أمريكي الآن رفع مستواه بينما يعمل على استعادة لياقته البدنية. سيعود سانتوس إلى الملاعب يوم الخميس عندما يستضيف فاسكو دا جاما في مباراة قوية من المرجح أن يشارك فيها نيمار لفترة أطول.

    كل ذلك سيساعده في المطالبة بجدية بالانضمام إلى تشكيلة كارلو أنشيلوتي في منتخب البرازيل لكأس العالم. لم يتم استبعاد اللاعب رقم 10 المتقلب من تلك الخطط، ولكن تم إعلامه بأنه لن يتم استدعاؤه بناءً على سمعته فقط - بصفته أفضل هداف في تاريخ بلاده برصيد 79 هدفًا - بل يجب عليه أن يكسب مكانه في صفوف الهجوم في منتخب السيليساو.

