حقق سانتوس فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-0 في تلك المباراة، حيث سجل المهاجم المخضرم غابرييل "غابيغول" باربوزا هدفين، أحدهما بمساعدة من نيمار الذي مرر الكرة إلى زميله. كان هناك الكثير مما يهتف له المشجعون المتحمسون، حيث رحب الكثيرون بعودة نيمار إلى الفريق.

خضع صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عامًا لعملية جراحية في ديسمبر، بعد أن لعب وهو يعاني من الألم من أجل إنقاذ سانتوس من خطر الهبوط في آخر موسم له في الدوري البرازيلي. لم يستغرق نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وقتًا طويلاً للعودة إلى مستواه المعهود.

أظهر مهاراته الرائعة في إرباك خصومه، حيث لم يفتقر نيمار إلى الثقة على الرغم من قضائه وقتًا أطول في غرفة العلاج. أحدث تأثيرًا فوريًا بعد دخوله من مقاعد البدلاء، حيث سارع المشجعون إلى الوقوف.