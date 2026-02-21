فيديو: مرشح لجائزة بوسكاس؟ حارس مرمى نيوكاسل تحت 21 عامًا يسجل هدفًا مذهلاً من نصف ملعبه

لا شك أن هاريس كان سعيدًا للغاية بهدفه، لدرجة أن زملائه في الفريق ربما سئموا من سماع الحديث عنه.

قال روبي ستوكديل، المدرب المؤقت لفريق ماغبايز تحت 21 عامًا، بعد المباراة: "من الجيد توزيع الأهداف على أعضاء الفريق". "بمجرد أن سدد الكرة، أدركت أنها ستكون قريبة. لقد لعبت في مباراة سجل فيها حارس مرمى ترانمير هدفًا في دوري الدرجة الأولى، وهذا أمر نادر جدًا. لم أرَ ذلك منذ ذلك الحين. من الواضح أنه يخبر الجميع أنه كان يقصد ذلك وأنه سعيد للغاية. إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء. يمكنه تسديد كرة رائعة، وكان الريح في ظهره واستقبلها بشكل مثالي. هذه الأشياء تحدث".

كان رد فعل هاريس نفسه مقتضبًا ولطيفًا، حيث نشر مقطع فيديو على إنستغرام مع تعليق: "هدف وشباك نظيفة".