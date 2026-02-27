Goal.com
فيديو: مارتن أونيل ينضم إلى روي كين في نادي المواقف المحرجة! مدرب سلتيك يضطر للاعتذار بعد زلة محرجة في مؤتمر صحفي

اضطر مارتن أونيل إلى الاعتذار بعد أن رن هاتفه أثناء مؤتمره الصحفي قبل مباراة أولد فيرم يوم الجمعة. كان مدرب سلتيك يتحدث قبل مباراة الأحد الحاسمة في الدوري الاسكتلندي الممتاز مع غريمه رينجرز، حيث يسعى الفريقان إلى مواصلة مطاردة متصدر الدوري هارتس. لكن المدرب البالغ من العمر 73 عامًا تعرض لمقاطعة عندما رن هاتفه في جيب سترته.

    "أنا أعتذر حقًا"

    أدرك أونيل بسرعة ما كان يحدث وأخرج هاتفه لإلغاء المكالمة. وقد قاطع هذا الموقف صحفياً كان يطرح سؤالاً قبل مباراة الدوري يوم الأحد ضد منافسه رينجرز في إيبروكس.

    وبعد أن ألغى المكالمة بسرعة، التفت أونيل إلى الصحفي المعني وقال: "أعتذر بشدة، هذا سلوك غير لائق. أنا آسف".

    أخذت هذه اللحظة مدرب بويز على حين غرة، فالتفت وقال: "هل تريد أن تطرح عليّ السؤال؟"

    "عدم الانضباط!"

    كان هذا الموقف مشابهاً لزلة لسان روي كين الأخيرة، عندما رن هاتفه أثناء حلقة من برنامج The Overlap، مما جعل واين روني وغاري نيفيل وجيمي كاراغر يضحكون بشدة بعد أن قاطعت المكالمة أشلي كول.

    "يا له من انضباط سيئ!" صرخ نيفيل، قبل أن يحاول كاراغر بشدة معرفة من يتصل بكيان الذي لا يقبل المساومة.

    كان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق غاضبًا من هذا الخطأ، وأعرب عن ذلك بعد ذلك. "هاتفي مغلق دائمًا"، قال كين اعتذارًا. "أنا غاضب من ذلك. هاتفي دائمًا في الوضع الصامت".

    ثم أضاف روني: "وكان [كول] يقول للتو إن اللاعبين الأكبر سنًا مهمون جدًا للتعلم منهم!"

    ثم ذكّر نيفيل كين بحادثة مماثلة وقعت خلال فترة عمل الأيرلندي كمدرب لإيبسويتش. أراد المدافع السابق معرفة من كان الجاني، وكشف كين أنه لم يعرف إلا بعد وقت طويل من قام بالاتصال بصحفي في المؤتمر الصحفي.

    وأوضح: "لقد قمت بتغطية مباراة لإيبسويتش العام الماضي لصالح قناة سكاي. جاء الرجل الذي كان هاتفه يرن واعتذر. جاء أحد الصحفيين ليبحث عني فسألته. قلت له: "لماذا لم تغلق هاتفك؟ كل تلك السنوات الماضية؟" قال: "كنت متوتراً. لم أكن أعرف ماذا أفعل". لكنه اعتذر عن ذلك وأنا أعتذر عن ذلك".

  • سلتيك يتطلع إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه يوم الخميس على أولد فيرم

    في غضون ذلك، يأمل أونيل أن يتمكن سلتيك من الاستفادة من فوزه 1-0 يوم الخميس على VfB Stuttgart لتعزيز آماله في الفوز باللقب. ويقع سلتيك في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدر Hearts بعد هزيمته 2-1 أمام Hibs نهاية الأسبوع الماضي، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة على Jam Tarts.

    وأشاد أونيل بلاعبيه بعد فوزهم الصعب على الفريق الألماني، على الرغم من خروجهم من الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين. وقال أونيل: "أنا سعيد للغاية بالفريق، سعيد للغاية بالجانب. الهدف الرابع أضعفنا حقًا الأسبوع الماضي، ولكن إذا تمكنا من المنافسة الليلة وربما تسجيل هدف مبكر، أو على الأقل عدم استقبال هدف مبكر".

    "ماذا نفعل؟ حسناً، سجل لوك هدفاً رائعاً لنا في غضون دقيقة أو دقيقتين من المباراة، ثم أصبح لدينا ما نسعى إليه. بالطبع، كنا سنواجه ضغطاً في بعض أوقات المباراة، فهم يلعبون على أرضهم، وهم فريق جيد جداً، ورأيي أنهم قادرون جداً على الفوز بهذه المسابقة، وقد يفعلون ذلك أو لا يفعلونه، لكنهم قادرون جداً على الفوز بها.

    "لكن اللاعبين أظهروا تصميمًا كبيرًا. في بعض الأوقات، لعبنا كرة قدم رائعة أيضًا. "بشكل عام، كان جهدًا رائعًا، تعب اللاعبون كثيرًا قبل النهاية ولم نتمكن من الحصول على الكرة بما يكفي للضغط، لكن بشكل عام، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة.

    "القلب والرغبة هما أمران لا يزالان مهمين في سياق الأمور. الآن، القلب والرغبة لن يربحا لك كل مباراة كرة قدم، عليك أن تكون قادرًا على التحكم في الأمور، واللعب تحت الضغط، وكل تلك الأشياء، لكنهما يساعدان عندما تصبح الأمور صعبة."

