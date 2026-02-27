فيديو: مارتن أونيل ينضم إلى روي كين في نادي المواقف المحرجة! مدرب سلتيك يضطر للاعتذار بعد زلة محرجة في مؤتمر صحفي

في غضون ذلك، يأمل أونيل أن يتمكن سلتيك من الاستفادة من فوزه 1-0 يوم الخميس على VfB Stuttgart لتعزيز آماله في الفوز باللقب. ويقع سلتيك في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدر Hearts بعد هزيمته 2-1 أمام Hibs نهاية الأسبوع الماضي، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة على Jam Tarts.
وأشاد أونيل بلاعبيه بعد فوزهم الصعب على الفريق الألماني، على الرغم من خروجهم من الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين. وقال أونيل: "أنا سعيد للغاية بالفريق، سعيد للغاية بالجانب. الهدف الرابع أضعفنا حقًا الأسبوع الماضي، ولكن إذا تمكنا من المنافسة الليلة وربما تسجيل هدف مبكر، أو على الأقل عدم استقبال هدف مبكر".
"ماذا نفعل؟ حسناً، سجل لوك هدفاً رائعاً لنا في غضون دقيقة أو دقيقتين من المباراة، ثم أصبح لدينا ما نسعى إليه. بالطبع، كنا سنواجه ضغطاً في بعض أوقات المباراة، فهم يلعبون على أرضهم، وهم فريق جيد جداً، ورأيي أنهم قادرون جداً على الفوز بهذه المسابقة، وقد يفعلون ذلك أو لا يفعلونه، لكنهم قادرون جداً على الفوز بها.
"لكن اللاعبين أظهروا تصميمًا كبيرًا. في بعض الأوقات، لعبنا كرة قدم رائعة أيضًا. "بشكل عام، كان جهدًا رائعًا، تعب اللاعبون كثيرًا قبل النهاية ولم نتمكن من الحصول على الكرة بما يكفي للضغط، لكن بشكل عام، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة.
"القلب والرغبة هما أمران لا يزالان مهمين في سياق الأمور. الآن، القلب والرغبة لن يربحا لك كل مباراة كرة قدم، عليك أن تكون قادرًا على التحكم في الأمور، واللعب تحت الضغط، وكل تلك الأشياء، لكنهما يساعدان عندما تصبح الأمور صعبة."