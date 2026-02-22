وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، عندما سئل عن الحادثة: "لا، لا، لا، لم أرَ شيئًا. الحقيقة هي أن المباراة انتهت ثم ذهبت إلى غرفة الملابس".

وأضاف ماسكيرانو عن الأداء المخيب للآمال لفريقه: "لقد هزمونا بشكل عادل، هذه هي الحقيقة. تحليلي الأولي يعطيني انطباعًا بأن النتيجة مضللة إلى حد ما؛ المباراة نفسها لم تظهر هذا الفارق. من الواضح أن لوس أنجلوس أحدثت فارقًا من حيث التحولات؛ لقد أضروا بنا كثيرًا. لن نجعل من هذا الأمر مأساة؛ نحن نعلم أننا يجب أن نتحسن، يجب أن نستمر في التركيز على الأشياء الإيجابية التي قمنا بها".