فيديو: ليونيل ميسي الغاضب يُسحب بعيدًا عن حكام المباراة بواسطة لويس سواريز بعد هزيمة إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس إف سي

عاد ميسي من الإصابة للمشاركة في المباراة ضد LAFC، لكنه لم يتمكن من إحداث تأثير حيث بدأ إنتر ميامي الموسم الجديد بهزيمة 3-0. إنها بداية سيئة للدفاع عن اللقب بالنسبة لفريق هيرونز، وقد اشتعلت الأعصاب بعد ذلك. شوهد ميسي غاضبًا بشكل واضح وهو يحاول ملاحقة حكام المباراة، واضطر سواريز إلى سحبه للخلف، وفقًا لـ TyC Sports. هناك الآن مخاوف من أن هذا الحادث قد يضع ميسي في موقف حرج. نشر مراسل إنتر ميامي فرانكو بانيزو على X: "تم إيقاف مات ميازغا ثلاث مباريات بسبب شيء مشابه في عام 2023. ليونيل ميسي معرض لخطر مواجهة عقوبة تأديبية بسبب تصرفاته بعد المباراة الليلة الماضية".