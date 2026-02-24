Getty Images
فيديو: لاعب مانشستر سيتي المعار مانويل أكانجي يرتكب خطأ فادحًا ويقضي بودو/غليمت على متصدر الدوري الإيطالي إنتر من دوري أبطال أوروبا
كان على إنتر القيام ببعض العمل بعد اختبار مباراة الذهاب
فاز بودو بشكل مفاجئ بنتيجة 3-1 في ملعب أسبميرا الأسبوع الماضي. تم إلغاء الهدف الافتتاحي الذي سجله سوندري برونستاد فيت بهدف التعادل الذي سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو قبل نهاية الشوط الأول، ولكن هدفين سريعين من جينس بيتر هاوج - لاعب ميلان السابق - وكاسبار هوغ أعطيا رجال كجيتيل كنوتسن تقدمًا كبيرًا في سان سيرو.
سيطر إنتر على الكرة على أرضه، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف خلال ما يقرب من ساعة، ووسع بودو تقدمه في مجموع المباراتين بفضل خطأ دفاعي من أكانجي، الذي فقد الكرة على حافة منطقة الجزاء، مما سمح لهوج بتسجيل الهدف.
باستوني سجل هدف التعزية بعد هدف إيفجن الرائع
بينما كان إنتر يضغط من أجل تسجيل هدف آخر في مباراة كانت تبتعد عنه بسرعة، انتقل بودو إلى الطرف الآخر وحسم تأهله إلى دور الـ16 بشكل قاطع، حيث سجل هاكون إيفجن الهدف الثاني لفريقه في هذه المباراة. نجح أليساندرو باستوني في تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض بمساعدة تقنية خط المرمى، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر في مجمل المباراة، حيث حقق بودو واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
من يمكن أن يواجه بودو/غليمت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟
سيكتشف بودو منافسيه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال قرعة يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسيواجه أحد فريقي سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور التالي.
وقد لعب مانشستر سيتي بالفعل ضد بودو في مرحلة المجموعات في يناير الماضي، وكما هو الحال مع إنتر، تعرض للهزيمة 3-1 في الدائرة القطبية الشمالية. سجل هوغ هدفين في الشوط الأول قبل أن يسجل هاوج هدفًا في الدقيقة 60، بينما طغت البطاقة الحمراء التي حصل عليها رودري على هدف رايان شيركي الذي سجله بعد ثوانٍ قليلة من تسجيله الهدف.
جاءت تلك الخسارة وسط سلسلة من النتائج السيئة لمانشستر سيتي، الذي لم يخسر منذ ذلك الحين في ثماني مباريات، وفاز في سبع منها. بعد تلك الهزيمة في النرويج، قال بيب جوارديولا: "أعرف سبب معاناتنا الآن - أعرف تمامًا ما يحدث مع الفريق. لذا دعونا نمنحه المزيد من الوقت. هل سيكون ذلك كافيًا؟ لا أعرف. الهشاشة - أعرف كيف سيتم حلها واللاعبون يعرفون ذلك. الهشاشة لا تتعلق بلاعب واحد فقط. أعرف الحل لعدم وجود الهشاشة. علينا تغيير الديناميكية والفوز بالمباريات غدًا والأربعاء المقبل، وإذا لم ننهي الدوري في المركز الثامن، سنلعب مباريات في فبراير لخوض المزيد من المباريات".
أيًا كان الفريق الذي سيواجه ريال مدريد أو بنفيكا بدلاً من بودو، سواء كان مانشستر سيتي أو سبورتنج. يتقدم ريال مدريد 1-0 من مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في البرنابيو يوم الأربعاء.
