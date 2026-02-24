سيكتشف بودو منافسيه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال قرعة يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسيواجه أحد فريقي سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في الدور التالي.

وقد لعب مانشستر سيتي بالفعل ضد بودو في مرحلة المجموعات في يناير الماضي، وكما هو الحال مع إنتر، تعرض للهزيمة 3-1 في الدائرة القطبية الشمالية. سجل هوغ هدفين في الشوط الأول قبل أن يسجل هاوج هدفًا في الدقيقة 60، بينما طغت البطاقة الحمراء التي حصل عليها رودري على هدف رايان شيركي الذي سجله بعد ثوانٍ قليلة من تسجيله الهدف.

جاءت تلك الخسارة وسط سلسلة من النتائج السيئة لمانشستر سيتي، الذي لم يخسر منذ ذلك الحين في ثماني مباريات، وفاز في سبع منها. بعد تلك الهزيمة في النرويج، قال بيب جوارديولا: "أعرف سبب معاناتنا الآن - أعرف تمامًا ما يحدث مع الفريق. لذا دعونا نمنحه المزيد من الوقت. هل سيكون ذلك كافيًا؟ لا أعرف. الهشاشة - أعرف كيف سيتم حلها واللاعبون يعرفون ذلك. الهشاشة لا تتعلق بلاعب واحد فقط. أعرف الحل لعدم وجود الهشاشة. علينا تغيير الديناميكية والفوز بالمباريات غدًا والأربعاء المقبل، وإذا لم ننهي الدوري في المركز الثامن، سنلعب مباريات في فبراير لخوض المزيد من المباريات".

أيًا كان الفريق الذي سيواجه ريال مدريد أو بنفيكا بدلاً من بودو، سواء كان مانشستر سيتي أو سبورتنج. يتقدم ريال مدريد 1-0 من مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في البرنابيو يوم الأربعاء.