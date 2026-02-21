Getty Images/TikTok @jackonico11
فيديو: لاعب تشيلسي المعار نيكولاس جاكسون ينتشر على نطاق واسع بعد مشاركته مقطعًا غريبًا له وهو يمشي عاري الصدر في الثلج في ميونيخ
جاكسون يمشي عارياً في ثلوج ميونيخ
في حين أنه من المتوقع أن يبقى جاكسون في بايرن لموسم واحد فقط، إلا أن اللاعب الدولي السنغالي أظهر أنه لا يخشى البرد من خلال مشاركة مقطع فيديو له وهو يمشي في ثلوج ميونيخ في وقت متأخر من الليل مرتديًا سماعات الرأس فقط.
نشر جاكسون الفيديو مع تعليق: "لم يعد هذا جديدًا، فهذا الشتاء جزء من روتيني 🧠⚽️".
أثار المقطع ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا نشر المقطع وعلق عليه قائلاً: "ماذا تفعل يا أخي 🤣🤣🤣🤣🤣"
مهاجم يعاني في ظل كين في بايرن ميونيخ
وقع جاكسون مع بايرن ميونيخ في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حيث دفع بطل ألمانيا مبلغًا قدره 16.5 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني/17.5 مليون دولار) لضمه إلى صفوفه هذا الموسم. ومع ذلك، لعب نجم فياريال السابق دور البديل لقائد منتخب إنجلترا كين، الذي حقق موسمًا آخر حافلًا بالأهداف.
سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 44 هدفًا في موسم 2025-26، ويحتاج إلى هدف واحد فقط ليجعله أفضل موسم له في ألمانيا. يتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني بفارق ست نقاط، ويبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا، كما أنه من بين أقوى الفرق المتبقية في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أحد فرق بوروسيا دورتموند أو باير ليفركوزن أو أولمبياكوس أو أتالانتا في دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني خلف أرسنال في مرحلة المجموعات.
جاكسون غادر تشيلسي بعد التعاقد مع مهاجمين جدد
كان جاكسون لاعبًا أساسيًا في تشيلسي خلال موسمي 2023-24 و2024-25، حيث سجل 30 هدفًا في 81 مباراة في جميع المسابقات وفاز بدوري الأندية الأوروبية وكأس العالم للأندية.
ومع ذلك، سرعان ما أصبح واضحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية أنه سيلعب كرة القدم في مكان آخر، حيث تعاقد البلوز مع جواو بيدرو وليام ديلاب من برايتون آند هوف ألبيون وإيبسويتش تاون على التوالي.
وفي حديثه عن جاكسون بعد رحيل المهاجم، قال المدير الفني آنذاك إنزو ماريسكا: "أنا ممتن لنيكو لأننا حققنا ما حققناه العام الماضي بفضل جميع اللاعبين، بمن فيهم نيكولاس الذي كان معنا. أرسلت له رسالة نصية بعد مغادرته النادي لأشكره على الموسم الماضي وأتمنى له كل التوفيق. إنه شاب طيب، كان جيدًا معنا وعمل بشكل جيد.
"اشترى [تشيلسي] مهاجمين، ليام ديلاب وجواو بيدرو، ومهاجمان عدد جيد - هذا كافٍ".
بيدرو هو الذي أبهر أكثر في هجوم البلوز هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن. في المقابل، عانى ديلاب من صعوبات، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط وتعامل مع عدد من المشاكل البدنية.
لاعب منتخب السنغال الدولي يستعد للعودة إلى البلوز هذا الصيف
نظرًا لصعوبات جاكسون في إزاحة كين الغزير التهديف من تشكيلة بايرن ميونيخ، فمن غير المرجح أن يتحول انتقاله على سبيل الإعارة إلى البافاريا إلى انتقال دائم. ومن المقرر أن يعود إلى ستامفورد بريدج في الصيف قبل رحيل محتمل آخر، إما على سبيل الإعارة أو بشكل دائم.
وقد صرح وكيل أعماله، علي بارات، سابقًا أن جاكسون قد ينجذب إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكشف أن عددًا من الأندية الإيطالية كانت على اتصال به قبل انضمامه إلى بايرن.
وقال: "أرادته الأندية الإيطالية الكبرى حتى قبل انتقاله إلى تشيلسي، وكذلك في الصيف الماضي. لكن نيكو أراد بايرن ميونيخ فقط، فحققنا له ما يريد.
"اللعب في إيطاليا يوماً ما؟ بالتأكيد إنه منجذب إلى كرة القدم الإيطالية".
قد يشارك جاكسون في المباراة القادمة لبايرن، التي ستكون ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني بعد ظهر يوم السبت.
