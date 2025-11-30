فيديو | استبعده المدرب من التشكيل الأساسي فرد بتصرف صادم.. لاعب في الدوري الفرنسي "يعلن التمرد"!

اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي انضم إلى ميتز في صيف 2022 قادماً من فيزيلا البرتغالي مقابل 600 ألف يورو، كان قد شارك أساسياً في جميع المباريات الـ 13 السابقة لفريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً وصانعاً آخر خلال 1113 دقيقة لعب.

لكن، قبل ساعات قليلة من مواجهة رين، تلقى كواو خبرا مفاجئا باستبعاده من التشكيلة الأساسية.

ويبدو أن هذا القرار لم يرق للاعب الذي عبر عن استيائه بطريقة غير مألوفة، حيث رفض المشاركة في عمليات الإحماء مع بقية البدلاء، مفضلاً البقاء جالساً على الكرة في وسط الملعب، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات وانتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.