أحمد فرهود

فيديو | لقطة طريفة في كأس العرب 2025! .. أشرف بن عياد يقلد "الوجه الآخر" لطارق السكتيوي داخل غرفة ملابس المغرب

أشرف بن عياد يلفت الأنظار في غرفة ملابس المنتخب المغربي..

قدّم الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد، لقطة طريفة؛ على هامش مباراة منتخب بلاده ضد الإمارات، مساء اليوم الإثنين.

المغرب يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة حاليًا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وسيستضيف الفائز من مباراة المغرب والامارات؛ المنتخب الذي سيصعد من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين السعودية والأردن.

    أشرف بن عياد "يحاكي" دور طارق السكتيوي في غرفة ملابس المغرب

    الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد دخل غرفة ملابس منتخب المغرب؛ على هامش مواجهته ضد الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    ابن عياد الذي يعمل مراسلًا لشبكة قنوات "الكأس"، في بطولة كأس العرب 2025؛ قام بمحاكاة لدور طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي الثاني.

    ويُشارك أسود الأطلس بـ"الفريق الثاني"، في النسخة الحالية من البطولة العربية؛ وذلك بقيادة السكتيوي، وليس المدير الفني للمنتخب الأول وليد الركراكي.

  • ماذا قال أشرف بن عياد خلال "محاكاة" دور طارق السكتيوي؟

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد أشار خلال محاكاة دور طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي الثاني؛ إلى أن مدرب أسود الأطلس ترك هدوءه المُعتاد داخل غرفة ملابس استاد "خليفة الدولي"، الذي يحتضن المواجهة ضد الإمارات.

    وكأنه السكتيوي وهو يخاطب نجوم منتخب المغرب؛ قال ابن عياد: "اليوم فرصتنا لإسعاد شعبنا.. يجب تقديم كل شيء على أرضية الملعب".

    وأضاف الإعلامي الرياضي المغربي في محاكاته للسكتيوي، وهو يخاطب نجومه دائمًا: "من يشعر فيكم بالتعب، فليرفع يده وسوف أغيره؛ لكن.. اليوم أريد منكم مساندة بعضكم البعض، وتحقيق الانتصار".

    كيف تأهل منتخبي المغرب والإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب المغرب تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد تصدر "المجموعة الثانية"، التي ضمت كل من السعودية وعُمان وجزر القمر.

    وحصد المنتخب المغربي 7 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ وذلك بعد تحقيق انتصارين ضد جزر القمر والسعودية، إلى جانب التعادل مع عُمان.

    وفي دور ربع النهائي.. تجاوز أسود الأطلس، المنتخب السوري "العنيد"؛ بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء، ليتأهل إلى المربع الذهبي رسميًا.

    أما منتخب الإمارات الأول لكرة القدم حل وصيفًا لـ"المجموعة الثالثة"؛ والتي ضمت كل من مصر، الأردن والكويت.

    وتعرض المنتخب الإماراتي للهزيمة ضد الأردن؛ قبل أن يتعادل مع مصر، ثم يفوز على الكويت.

    وخلال دور ربع النهائي.. تخطى الإماراتيون، المنتخب الجزائري "حامل اللقب"؛ بالفوز عليه بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

    مجموعات كأس العرب "فيفا 2025" في قطر.. والمتأهلون لنصف النهائي

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    ومن المنتخبات سالفة الذكر.. تأهل كل من المغرب والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

