فيديو | لقطة طريفة في كأس العرب 2025! .. أشرف بن عياد يقلد "الوجه الآخر" لطارق السكتيوي داخل غرفة ملابس المغرب

قدّم الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد، لقطة طريفة؛ على هامش مباراة منتخب بلاده ضد الإمارات، مساء اليوم الإثنين.

المغرب يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة حاليًا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وسيستضيف الفائز من مباراة المغرب والامارات؛ المنتخب الذي سيصعد من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين السعودية والأردن.