فيديو | فينيسيوس جونيور بذكريات رونالدو أمام برشلونة.. وغضبه يجعله أقرب لكريسيتانو من مبابي!

شهدت الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول لقطة كانت كفيلة بتلخيص واقع ريال مدريد الحالي وتوضيح حجم الفجوة الروحية بين فينيسيوس جونيور وبقية رفاقه.

قام النجم البرازيلي بعملية ضغط انتحارية ومنفردة على خط دفاع أوساسونا محاولًا استخلص الكرة بالقرب من منطقة الجزاء بينما ظهر بقية لاعبي الفريق في إطار الصورة وهم يقفون في أماكنهم دون أي تحرك لمساندته أو غلق زوايا التمرير.

هذا المشهد أعاد للأذهان وبشكل كربوني ما كان يفعله الأسطورة كريستيانو رونالدو في سنوات توهجه وتحديدًا في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 2011 عندما كان يركض وحيدًا خلف الكرة وسط سلبية زملائه، ثم انفجر غضبًا فيهم جميعًا.

تلك اللقطة قد لا تكون كافية لكنها تثبت أن فينيسيوس هو الوريث الفعلي والحقيقي لشخصية رونالدو الصدامية والعاطفية التي لا تقبل الخنوع أو الرضا بالأمر الواقع.