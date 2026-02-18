فيديو: سون هيونغ-مين يسجل هدفًا واحدًا ويقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أداء مذهل في الشوط الأول، حيث سحق لوس أنجلوس إف سي ريال إسبانيا في كأس أبطال الكونكاكاف

قبل المباراة، تحدث مارك دوس سانتوس، مدرب لوس أنجلوس إف سي، إلى GOAL عن خططه لتحقيق أقصى استفادة من سون هذا الموسم. وقال: "إنه لاعب جماعي. أريده أن يكون في موقع متحرك، وليس في موقع ثابت، لأنه عندما يكون متحركًا، ويمكنه الانتقال من جانب إلى آخر، فإنه يشارك بشكل أكبر مع الفريق. هكذا أراه في أسلوب لعبنا".

كما سارع بوانغا، صاحب الهاتريك، إلى شكر سون بعد المباراة. حصل المهاجم على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنه أشاد بزملائه. وقال: "الشعور رائع للغاية لأننا كنا بحاجة إلى هذا الفوز. الشعور رائع للغاية. أنا سعيد للغاية بتسجيل ثلاثة أهداف، وأعتقد أن زملائي ساعدوني في ذلك. أشكر فريقي على ذلك".