تقدم لوس أنجلوس إف سي بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء سجلها بوانغا، ثم واصل الفريق سيطرته على المباراة. سون مرر الكرة إلى ديفيد مارتينيز الذي سجل الهدف الثاني بعد 11 دقيقة فقط من بداية المباراة، قبل أن يسجل هو نفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد 10 دقائق. كان اللاعب الدولي الكوري الجنوبي في أفضل حالاته أمام ريال إسبانيا، وقام بعمل جيد عندما مرر الكرة إلى بوانغا الذي سجل هدفه الثاني في المباراة من داخل منطقة الجزاء ليضيف الهدف الرابع لفريق LAFC. وسجل سون ثلاثية التمريرات الحاسمة قبل نهاية الشوط الأول عندما مرر الكرة إلى تيموثي تيلمان الذي سددها من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط. نجح ريال إسبانيا في تقليص الفارق في الشوط الثاني، لكن بونغا أنهى التسجيل في الدقيقة 71 ليكمل الفوز 6-1 ويحصل على كرة المباراة.
فيديو: سون هيونغ-مين يسجل هدفًا واحدًا ويقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أداء مذهل في الشوط الأول، حيث سحق لوس أنجلوس إف سي ريال إسبانيا في كأس أبطال الكونكاكاف
LAFC يهزم ريال إسبانيا بستة أهداف
خطة LAFC بالنسبة لسون
قبل المباراة، تحدث مارك دوس سانتوس، مدرب لوس أنجلوس إف سي، إلى GOAL عن خططه لتحقيق أقصى استفادة من سون هذا الموسم. وقال: "إنه لاعب جماعي. أريده أن يكون في موقع متحرك، وليس في موقع ثابت، لأنه عندما يكون متحركًا، ويمكنه الانتقال من جانب إلى آخر، فإنه يشارك بشكل أكبر مع الفريق. هكذا أراه في أسلوب لعبنا".
كما سارع بوانغا، صاحب الهاتريك، إلى شكر سون بعد المباراة. حصل المهاجم على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنه أشاد بزملائه. وقال: "الشعور رائع للغاية لأننا كنا بحاجة إلى هذا الفوز. الشعور رائع للغاية. أنا سعيد للغاية بتسجيل ثلاثة أهداف، وأعتقد أن زملائي ساعدوني في ذلك. أشكر فريقي على ذلك".
- AFP
الابن يستعد لمواجهة ميسي في ميامي
سيخوض لوس أنجلوس إف سي وريال إسبانيا مباراة الإياب الأسبوع المقبل، لكن سون وزملاؤه سيواجهون أولاً مباراة صغيرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع إنتر ميامي. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في ملعب لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم يوم السبت في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي لكرة القدم. لكن مشاركة ميسي في المباراة غير مؤكدة بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما دفع إنتر ميامي إلى تأجيل مباراته الودية الأخيرة ضد إنديبيندينتي ديل فالي في بورتوريكو.