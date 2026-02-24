فيديو: سنوب دوج يوجه طلبًا خاصًا إلى مشجعي سوانسي قبل زيارة أيقونة الراب الأمريكية الأولى إلى جنوب ويلز بصفته مالكًا أقلية

سヌープは、テレビ司会者のマーサ・スチュワート氏、バロンドール受賞者のルカ・モドリッチ氏とともに、スウォンジーのオーナーチームの一員です。彼は金銭的にも感情的にも投資を行っており、それが大きな夢の形成につながっています。

إلى جانب جاره الويلزي ريكسهام - الذي يقوده نجما هوليوود ريان رينولدز وروب ماك - فإن نية سوانسي هي العودة إلى صفوف الدوري الممتاز في وقت ما في المستقبل غير البعيد.

من غير المرجح أن يحدث ذلك هذا الموسم، على الرغم من طبيعة البطولة المزدحمة، حيث يحتل فريق فيتور ماتوس المركز الخامس عشر في الجدول. لا يفصلهم سوى ست نقاط عن وريكسهام في المركز السادس، مع وجود فرصة للتأهل إلى المباريات الفاصلة، لكنهم بحاجة إلى التفوق على عدد من المنافسين في الدرجة الثانية.

سونوب مستعد للقيام بدوره في تحقيق الهدف الجماعي، حيث سيقوم بدور المشجع في مباراة بريستون. وستنضم إليه جماهير غفيرة في ملعب Swansea.com Stadium، حيث سيحصل الحاضرون على مناشف مجانية ويُطلب منهم التلويح بها في الهواء - تمامًا كما يفعل مشجعو الرياضات الأمريكية الكبرى، مثل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).