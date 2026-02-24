Goal.com
علي رفعت

فيديو | "سأذبح نفسي وأركض في الشارع".. شراحيلي يكشف أسرار الجيل الذهبي للنصر ويطالب رونالدو باللقب!

روح قتالية وثقة مطلقة في الماضي

أثار لاعب خط وسط نادي النصر السعودي السابق شايع شراحيلي تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في تسجيل مرئي يتحدث فيه عن الفارق بين الجيل الذي توج بلقب الدوري في عامي 2014 و 2015 والجيل الحالي. 

وأوضح شراحيلي أن الفريق في تلك الحقبة كان يتمتع بروح قتالية استثنائية بفضل تواجد قادة مؤثرين مثل حسين عبد الغني ومحمد نور وعبده عطيف ويحيى الشهري. 

وأشار إلى أن المنافسة في التدريبات كانت شرسة للغاية ولا مجال للراحة أو التهاون لضمان حجز مكان أساسي في التشكيلة. 

وأكد اللاعب أن الثقة كانت في أعلى مستوياتها لدرجة أنهم كانوا يدخلون المباريات وهم واثقون من تحقيق الفوز حتى أمام الفرق التي تتفوق عليهم في جودة المحترفين الأجانب. 

وأضاف أن زملاءه كانوا يثقون ثقة عمياء في اللاعب المحترف أدريان مؤكدًا أن أي كرة تصله داخل منطقة الستة أمتار كانت تعتبر هدفًا محققًا.

  • شغف لا حدود له وتطلعات لرفع اللقب

    تطرق شراحيلي في حديثه إلى موقفه من الجيل الحالي لنادي النصر والمنافسة المشتعلة على صدارة دوري المحترفين السعودي. وعبر اللاعب السابق عن شغفه الكبير وحبه العميق للنادي العاصمي متمنيًا أن يتوج الفريق بلقب الدوري هذا الموسم. 

    وبكلمات تفيض بالعاطفة وصف شراحيلي رد فعله المتوقع في حال حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب الدوري لصالح النصر في اللحظات الأخيرة. 

    وقال: "أقسم بالله ربما أذبح نفسي وربما أركض في الشارع وحدي سأفقد عقلي ورب الكعبة هذا حلم في حياتي أريده أن يتحقق هذه السنة".

    وتابع عن إمكانية حسم النجم كريستيانو رونالدو للقب في الدقيقة 90: "أقسم بالله ستنزل دمعتي والله العظيم وسأعتزل الدنيا".

  • كواليس إضافية عن القائد البرتغالي

    لم تقتصر تصريحات شراحيلي على الجوانب الفنية بل امتدت لتشمل جوانب إنسانية وشخصية تتعلق بقائد الفريق الحالي كريستيانو رونالدو.

    وقال شراحيلي في تصريحات إعلامية سابقة إن النجم البرتغالي يتفاعل بشكل عملي مع الثقافة المحلية.

    وأضاف في هذا الصدد: "رونالدو خاض تجربة صيام شهر رمضان لمدة يومين خلال الموسم الماضي"، وأوضح أن ذلك جاء رغبة منه في استكشاف الشعور الذي يمر به اللاعبون ومشاركتهم تلك الأجواء في ظل استمرار التدريبات والمباريات.

  • موقف النصر الحالي في سباق الصدارة

    تأتي هذه التصريحات الحماسية في وقت يشهد فيه دوري المحترفين السعودي صراعًا محتدمًا على الصدارة في موسم 2025 و 2026. 

    نادي النصر يقدم مستويات مبهرة ونتائج إيجابية متتالية وضعته في قلب المنافسة الشرسة على اللقب، وقد نجح الفريق العاصمي في الوصول إلى النقطة 55 بعد تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية كان آخرها الفوز العريض على نادي الحزم ليتبادل المراكز الأولى في جدول الترتيب مع أندية الهلال والأهلي في سباق ينذر بنهاية مثيرة للموسم الكروي.

  • تحديات قادمة في روزنامة المنافسات

    يستعد نادي النصر لخوض سلسلة من المواجهات الحاسمة خلال الفترة المقبلة ضمن مساعيه لمواصلة حصد الانتصارات محليًا وقاريًا. 

    ويستهل الفريق مبارياته بمواجهة نادي النجمة يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر فبراير لعام 2026 في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي سيقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

    وعقب ذلك يحل الفريق ضيفًا على نادي الفيحاء يوم السبت الموافق 28 من شهر فبراير ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري. 

    وتتواصل التحديات بانتقال الفريق إلى المعترك القاري حيث يواجه نادي الوصل الإماراتي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 مطلع شهر مارس على ملعب زعبيل في مدينة دبي. 

    ويعود النصر بعد ذلك لمنافسات الدوري المحلي ليستضيف نادي نيوم يوم السبت الموافق السابع من شهر مارس على ملعبه في العاصمة الرياض.

0