فيديو | سالم الدوسري يحطم رقم أسطورة هلالية جديدة أمام الفتح .. وبونو يخطف الأنظار بـ"ترك مرماه للحديث مع البليهي"

سالم الدوسري يتألق رغم معاناة الهلال ونجومه..

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من "تراجع" أداء معظم نجومه، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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على رأس الأسماء الهلالية التي عانت من "تراجع" كبير في الأداء، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ كل من الحارس ياسين بونو، وقلب الدفاع علي البليهي.

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هذا الثنائي خطفا الأنظار، في مباراة الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن على الجانب الآخر.. يظل جناح نادي الهلال سالم الدوسري هو "النقطة المضيئة"، في صفوف هذا الفريق؛ من خلال تألقه في جميع المباريات، التي يشارك فيها.