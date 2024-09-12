فيديو رونالدينيو ورسائل صادمة وتحرش بتميمة ملعب .. تصرفات مُخجلة أحرجت النجوم ودمرت مسيرتهم!

الوجه المظلم من مشاهير اللعبة

نجوم الكرة القدم يمتلكون "تقريبًا" كل شيء يحلم به أي شخص في العالم، ومع ذلك يقعون في أخطاء كارثية تدمر من سمعتهم وربما مسيرتهم بشكل كامل.

أموال، شهرة، علاقات، اهتمام، قدرة السفر إلى مختلف أنحاء العالم، ومع ذلك تجد أحدهم يرسل رسالة غير لائقة أو يحاول الاعتداء أو التحرش بإحدى الفتيات لهدم كل ذلك.

الأفعال الخارجة ليست جديدة علينا وموجودة منذ سنوات، ولكن تكرارها بهذا الشكل الغريب خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أنها تحولت إلى ظاهرة تحتاج إلى التأمل.

أحدهم قام بإرسال صورة له عاريًا إلى سيدة في كأس العالم قطر 2022، والآخر فٌصل من عمله في أياكس لتصرف مشابه، إليكم قائمة بالأسماء التي أفسدت سمعتها ونجوميتها..