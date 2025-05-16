فيديو | "دخل في مشادة مع مشجع وجون دوران غضب منه" .. علي لاجامي يثير الجدل داخل النصر بعد ارتباط اسمه بالهلال

لاجامي أحد أكثر الأسماء المثيرة للجدل مؤخرًا..

أثار علي لاجامي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا خلال مواجهة التعاون، مساء أمس الجمعة.

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النصر سقط في فخ التعادل (1-1) مع التعاون، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. وصل الفريق النصراوي إلى النقطة 64 في "المركز الرابع"؛ ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ ما لم يحصل على نقاط مباراته ضد العروبة، والتي ينظرها مركز التحكيم الرياضي السعودي (طالع التفاصيل من هنا).